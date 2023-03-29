「港sick打工仔心聲」展覽 ＠MOKO MOKO Exclusive專屬餐飲75折 + 打工密語市集

網上不時有人講︰「香港人真係好鍾意返工！」連打風都要排除萬難趕返公司，呢啲「港sick」打工仔常態，亦成為插畫師Catco Wong，筆名「戴恭濟」（打工仔諧音）嘅創作靈感。適逢4月係復常後迎來嘅首個長假期，旺角MOKO新世紀廣場特別喺4月1至10日，聯同「戴恭濟」獨家推出「港sick打工仔心聲」展覽及打卡裝置，利用押韻抵死嘅廣東話字句道盡打工仔心聲，場內設置盞鬼辦公室打卡場景，同大家「Fun享快樂」。

黛安知道，為咗替一眾喺假期仍要留守辦公室嘅打工仔打氣，MOKO仲貼心推出「MOKO Exclusive」，讓上班族盡享場內近30個高達75折嘅專屬餐飲優惠；逾30間環球餐飲商戶，將提供高達67折嘅下午茶醒神之選；場內更預備咗低至64折獨家美容優惠及紓壓工作坊，畀大家由內至外放鬆心情。

展覽同場設有由「戴恭濟」親自創作嘅打工仔心聲，以記事簿形式展出，畀訪客逐頁翻開細讀，啜核出位嘅金句，配埋趣怪圖像，當中總有你喺公司「見識」過嘅人與事，包保令你會心微笑。

另外，商場喺4月1至10日期間，仲會喺場內中庭及L1舉行「打工密語」市集，屆時「戴恭濟」將帶嚟多款首次發售嘅人氣新產品，全部精緻趣怪，同場另有辦公室必備提神美食及擺設精品，黛安都要約埋姊妹去逛下。

本文轉載自《晴報》

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