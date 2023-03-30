「怎樣，好味嗎？」

最簡單不過的問題，也是最難老實回答的問題，十居其九點九的回答是：「好味，好好味！」然後再加幾句半真半假的話，來解釋如何或為何好味，例如這鮑魚很有鮑魚味、這隻蝦很大隻很新鮮……形容詞未必假，但也不一定代表好味。

這算是禮貌，還算是虛假，抑或禮貌本來就有點虛假？就如文質彬彬的英國紳士，外表禮儀做足，但可能打從心底就充滿歧視，只限於社會規條，便不能也不會表露內心真正本性，這些規條對社會有好處，人類本性的表露容易為人類帶來禍害，酒後吐真言露本性，便是最佳例子。

醫生天生為食，跟新相識舊知己共餐時，「好味嗎」這問題時常出現，遇上不大好味東西時，總有一番掙扎，到底誠實地說不，或是虛假地說句不錯。

箇中有兩點考慮：第一、當然是交心朋友與否，能真心坦誠的朋友不多，很開心見誠說句「真是好鬼難食」，其實是證明友誼深厚，毋須受繁文縟節一番。惟面對不少泛泛之交，便只得虛假地說句「幾好味！」

第二、必須考慮誰是大廚，朋友老婆下廚的話，便千萬不要說真話，要不是家變這責任負不起；若是街外名廚便不妨以理性分析，並客氣地長篇大論一番以掩耳目。

其實，最明智就是不要問「好味嗎」，因表情和食相最早已給了答案。