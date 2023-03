行銷策略兩個關鍵問題

總覺得學習不能只在課室和單靠書本,所以,我在中大新傳學院成立了PR Mentorship Program(公關師友計劃),廣邀業界真正有腦又有心的朋友,跟學生面對面分享經歷和人生。這個師友計劃的特點是:一、學生與導師在優雅餐廳進行「Table for Eight」(公關圓桌),邊用膳邊聊天;二、為了保證學生與導師有深度的互動質素,每次只接受少數同學參加。

上周,我邀得lululemon香港、澳門及台灣的品牌及社區經理Anthea Look,擔任Mentor。我用了這個品牌已逾十年,質料絕對物有所值,但這個私人理由絕不是我邀請Anthea成為Mentor的原因。過往,我一直默默觀察這品牌的行銷策略,見到他們在管理品牌和建立本地社區關係方面,都做得非常出色和人性化。

Anthea強調,品牌不是單純的注重銷售運動服裝,而是鼓勵身心靈健康。因此,她經常自問兩個問題:一、What value do we want to bring to our guests?(我們想帶給客人甚麼價值和意義);二、What impact do we want to bring to our community?(我們想在社區帶來怎樣的影響)。但若這兩個問題永遠只停留在「想」的階段,就變成空談。本身也是香港網球運動員代表出身的Anthea,着重身體力行、想到就要去執行,品牌在香港疫情期間,在本地社區做了很多很實在的美好之事,能夠展現到人味,強化了品牌在喜愛瑜伽、運動、健康生活lifestyle群眾的凝聚感和忠誠度。究竟Anthea是如何做得到的?待續。