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行銷策略兩個關鍵問題

副刊版 2023/03/30

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總覺得學習不能只在課室和單靠書本，所以，我在中大新傳學院成立了PR Mentorship Program（公關師友計劃），廣邀業界真正有腦又有心的朋友，跟學生面對面分享經歷和人生。這個師友計劃的特點是：一、學生與導師在優雅餐廳進行「Table for Eight」（公關圓桌），邊用膳邊聊天；二、為了保證學生與導師有深度的互動質素，每次只接受少數同學參加。

上周，我邀得lululemon香港、澳門及台灣的品牌及社區經理Anthea Look，擔任Mentor。我用了這個品牌已逾十年，質料絕對物有所值，但這個私人理由絕不是我邀請Anthea成為Mentor的原因。過往，我一直默默觀察這品牌的行銷策略，見到他們在管理品牌和建立本地社區關係方面，都做得非常出色和人性化。

Anthea強調，品牌不是單純的注重銷售運動服裝，而是鼓勵身心靈健康。因此，她經常自問兩個問題：一、What value do we want to bring to our guests？（我們想帶給客人甚麼價值和意義）；二、What impact do we want to bring to our community？（我們想在社區帶來怎樣的影響）。但若這兩個問題永遠只停留在「想」的階段，就變成空談。本身也是香港網球運動員代表出身的Anthea，着重身體力行、想到就要去執行，品牌在香港疫情期間，在本地社區做了很多很實在的美好之事，能夠展現到人味，強化了品牌在喜愛瑜伽、運動、健康生活lifestyle群眾的凝聚感和忠誠度。究竟Anthea是如何做得到的？待續。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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