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荃灣永華工廈 實用49呎備裝修開價38萬

地產版 2023/03/30

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地址：荃灣楊屋道137至143號永華工業大廈10樓35室

實用面積：49平方呎

開價：38萬元

實用呎價：7,755元

賣點：物業位處荃灣市中心，周邊配套齊全，而單位已交吉，內籠四正，有基本裝修。

拍賣行：環亞

...

欄名 : 拍賣行情

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