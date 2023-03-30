荃灣永華工廈 實用49呎備裝修開價38萬 地產版 2023/03/30 分享： 分享： 地址：荃灣楊屋道137至143號永華工業大廈10樓35室 實用面積：49平方呎 開價：38萬元 實用呎價：7,755元 賣點：物業位處荃灣市中心，周邊配套齊全，而單位已交吉，內籠四正，有基本裝修。 拍賣行：環亞 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 今日 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬 2023/03/23 尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 2023/03/23 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 柴灣聯發隆工廈5樓 不設樓契每呎叫價3730 2023/03/23 柴灣聯發隆工廈5樓 不設樓契每呎叫價3730 油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘 2023/03/16 油麻地建邦商廈連租約放售 回報3.6厘 荃灣