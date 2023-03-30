灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬

地址：灣仔交加里17至27號，巴路士街12A至C號及灣仔道151至163號文安樓（新世紀廣場）地下G19號舖

實用面積：60平方呎

開價：278萬元

實用呎價：46,333元

賣點：物業坐落於灣仔道，人流必經

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