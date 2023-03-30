外國政要密集訪華 揭背後商業邏輯

最近一段時間，中國舉辦的兩個論壇引人注目，一個是中國發展高層論壇2023年年會於上周六至本周一（25日至27日）在北京舉行，而博鰲亞洲論壇2023年年會則緊接於昨日（29日）在海南舉行；前一個論壇吸引了大批世界500強企業的首席執行官，後一個論壇則迎來了來自各國的政要和國際機構負責人。

撰寫本文時，筆者作為博鰲亞洲論壇的正式代表，剛剛入駐博鰲的會議中心，發現海口、三亞、博鰲這兩天異常忙碌，新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）等，都來到這裏出席博鰲亞洲論壇，並由此對中國進行正式訪問。

另有一則消息：上周五（24日）的布魯塞爾歐盟峰會後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，已邀請歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一起訪問中國，以向中國表達「統一的聲音」。

更值得關注的是：美國副助理國務卿、美國務院「中國組」負責人華自強（Rick Waters）近日低調訪華。有分析認為，他此行是為美國更高層級別官員的訪華行程作鋪墊。此前，美國財長耶倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都表達了訪華的意願。

外國政要密集訪華，釋放了甚麼訊號呢？在筆者看來，所有這些的背後都是商業利益。

中國市場 到底有多大誘惑？

李顯龍在接受媒體採訪時表示：「中國是我們區域內最大的經濟體，與中國建立開放、可持續和互惠互利的關係非常重要。中國的發展給東南亞帶來了巨大的好處，對幾乎每個東南亞國家來說，中國都是最大的貿易夥伴，新加坡也是如此。這是一個巨大的經濟機遇。」

李顯龍說出了許多外國政要的心裏話。俄烏戰爭令世界的分化日益嚴重，愈來愈多的國家不得不選邊站隊，「陣營對抗」似乎在不斷升級，中國也不斷被抹黑；但不可否認的是，任何國家都不想失去中國市場，特別是在疫後經濟復甦的關鍵時間節點，如同一場長跑的開賽時刻，誰願意「輸在起跑綫上」呢？

中國市場到底有多大誘惑力？在中國發展高層論壇2023年年會上，美中貿易全國委員會會艾倫（Craig Allen）透露，美國公司在中國製造的產品中，有77%銷售給中國當地市場，只有7%出口回美國。他還說：「美國商務部的數據表明，對華出口支撑了美國近100萬個就業崗位……中國更有競爭力的環境和更公平的市場，將促進就業、創新和經濟增長。」

馬克龍馮德萊恩同行 意圖何在？

時下，國際政治經濟形勢不確定性增加，許多國家出現了高通脹、高債務、經濟增長緩慢、能源危機、糧食危機等問題，大家都希望找到一個維持經濟可持續增長的合作空間。中國發展高層論壇的主題是「經濟復甦：機遇與合作」，而博鰲亞洲論壇的主題是「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，兩個論壇都突出了「合作」一詞，清晰地表明了中國與世界各國合作的意圖。這正是各國政要、商界領袖奔赴中國的原因。

馬克龍邀請馮德萊恩一起訪華，又有甚麼深意？顯然，他們聽懂了「中國聲音」。國家主席習近平早前訪問俄羅斯，中俄雙方在聯合聲明中強調，通過和談解決烏克蘭危機，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，亦歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。

俄烏戰爭打了一年多，除了俄烏雙方，受傷最嚴重的就是歐洲。能源緊缺、資本外逃，各國的國內矛盾凸顯，反戰聲音愈來愈大，繼續如此耗下去，歐洲還要付出多少？相信每一位歐洲領導人的心裏都在盤算。

一場戰爭令歐洲人更加清醒地意識到，和平穩定的環境才是最重要的營商環境。除了軍火商以外，其他的投資者都害怕戰爭和動盪，而任何戰爭的最終結局，都是走向和平，如果歐洲戰火不息，「隔岸觀火」的人不會着急，而流血的歐洲會失去忍耐，勸和促談應該是時候了！

中國不是衝突的當事方，願意勸和促談，這是實現和平的一個契機。馬克龍願意拖着馮德萊恩，既有尋求和平的想法，更有與中國尋求經濟合作的意願。

耶倫雷蒙多欲來華 所為何事？

近日美國矽谷銀行破產引發骨牌效應，這一次會不會引發金融危機？這一次美國會不會再次求救中國？這些問題都值得關注。

耶倫顯然是為美債而來。在聯儲局不斷加息背景下，美債的主要持有國都在加緊拋售，最好的辦法就是說服中國增持美債，因為中國體量足夠大、經濟發展前景好，中國若增持美債，會使美債流動性問題得到大大緩解，極大提振市場對美債的信心。

2008年，美國次貸危機爆發，美國拿了8,000億美元救市，同年中國也購入了8,000億美元美國國債，中美聯手，最終令世界經濟走出了泥潭，但那一次也給中國經濟造成了「內傷」；後來，中國實施4萬億的財政刺激，才漸漸消除了隱患。這一次，「中美聯手救市」的故事還會重演嗎？

雷蒙多顯然是為中美貿易問題而來。2018年特朗普政府對華商品大規模加徵關稅，最終抬高了美國的物價，大部分關稅都由美國消費者負擔，現任美國總統拜登（Joe Biden）沒有糾正這一錯誤，引起美國企業不滿。雷蒙多訪華，不排除要以取消部分關稅為籌碼，向中方索取更多好處。

循3方向 港如何自強壯大？

香港是一個商業城市，不應被表面的外交辭令所迷惑，而應看清外國政要訪華動向背後的商業邏輯，按照自己的方向和節奏前行。

第一，尋找與內地合作的切入點。據國際貨幣基金組織（IMF）預測，中國GDP增速每提高1個百分點，就會使其他亞洲經濟體的平均GDP增速提高0.3個百分點。世界上有那麼多經濟體都看好中國市場，且有真實的事實、翔實的數據做支撑，相信她們的判斷是明智的。我們應專心研究香港與內地的合作點到底有哪些，並一個一個梳理，及時對接和跟進，在疫後經濟復甦的關鍵時刻，讓雙方的合作加速。

第二，契合國家戰略發掘商機。去年12月，習近平赴沙特阿拉伯利雅得出席首屆中國--阿拉伯國家峰會、中國--海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，並對沙特進行國事訪問，兩天會見了17國政要；今年2月，香港行政長官李家超訪問中東，達成一些合作協議；最近，沙特最大的石油公司沙特阿美正在商議赴香港上市。這3件事的邏輯關係已然清晰：契合國家戰略發掘商機，香港舞台會更加廣闊。隨着中國與中東諸國關係的日益密切，香港在中東「挖金掘銀」的機會也將更多。

第三，看清趨勢防風險。國際上的「陣營對抗」仍會持續，局部發生激烈衝撞的可能性也不排除，但香港不要成為「對撞」的地方，千萬不能重蹈「泛政治化」覆轍，而應堅守商業城市的本色，「悶聲發大財」。

和平穩定的社會環境才是最重要的營商環境，香港社會形成這樣的共識，就會保持抗擊風險的定力。在此基礎上，當風雨來臨時，客觀分析，冷靜應對，一定能平穩越過急流險灘。

「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。」透過現象看本質，看準趨勢抓商機--這才是香港應該做好的「功課」。

▲ 法國總統馬克龍（右）邀請歐盟委員會主席馮德萊恩（左）一起訪問中國，既有尋求和平的想法，更有與中國尋求經濟合作的意願。（法新社資料圖片）