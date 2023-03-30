本港8大優勢 家辦大有可為

特區政府上周五（24日）發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》（下簡稱《政策宣言》），闡述政府致力為全球家族辦公室和資產建立一個蓬勃的家族辦公室生態圈，並推出8大政策措施，包括設立新的「資本投資者入境計劃」，以及為單家族辦公室提供稅務寬減等，以建構這個有利香港發展家族辦公室的生態環境。

裕澤香江同步Art Basel 顯心思

同日，由財經事務及庫務局聯同投資推廣署在香港故宮文化博物館舉行的「裕澤香江」高峰論壇，滙聚了環球上百家族辦公室，共同商討家族辦公室近年關注的議題。在政府日前的推動下，香港發展家族辦公室業務，可以說向前踏出了有力一步。

論壇當日出台的《政策宣言》，包括8大政策措施，給香港發展家族辦公室注入不少動力：

1.一個新的「資本投資者入境計劃」。在原有的「資本投資者入境計劃」基礎上，於認可的投資項目領域，包括上市股票、債券以及合資格的集體投資計劃（包括投資相連保險計劃）等，除了以港幣計價的資產外，政府亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來港居住和發展。

2.提供稅務寬減。淨資產達到2.4億港元的單一家族辦公室，其在香港管理的家族投資控權工具（FIHVs）將獲利得稅豁免。

3.在保障投資者的前提下，監管機構將根據風險為本的原則，簡化中介機構對高端客戶或超高資產淨值個人客戶的合適性評估和披露流程。

4.成立香港財富傳承學院。政府會資助成立全新的香港財富傳承學院，為行業從業員和財富繼承者，提供人才培訓服務，壯大家族辦公室業務的人才庫。

5.大力推廣機場的藝術品貯存設施，進一步強化香港藝術生態圈的優勢，讓把資產投放到藝術品的家族辦公室得到更多便利。

6.發展香港成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金。

7.投資推廣署擴大FamilyOfficeHK專責團隊職能，以方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務。

8.一個新的家族辦公室服務提供者網絡，提供雙向渠道，讓政府和業界就最新政策發展作溝通。

筆者受邀參與「裕澤香江」高峰論壇，這是特區政府第一次舉辦家族辦公室相關的大型活動。該論壇深入探討家族辦公室追求的兩大目標--為財富保值並實現長遠增長，同時推動社會和社區普惠共融發展。對於這兩大目標，筆者在本欄發表的文章一直都有討論過。

此外，高峰論壇還有4個專題討論，包括家族辦公室經驗分享、科技賦能、慈善傳承、綠色轉型和文藝交流，都是家族辦公室近年關注的熱點。除了探討家族辦公室關注的熱點，會後還為嘉賓安排了獨具香港特色但並不常見的舞火龍表演。

8項政策支持 建具競爭力環境

當局選擇在這個時候舉辦「裕澤香江」高峰論壇，正好與在香港會議展覽中心舉行的「Art Basel」（巴塞爾藝術展）同步召開。「Art Basel」展示了本地及國際頂尖藝廊、藝術家的代表作品，在藝術品投資愈來愈受到家族辦公室重視下，「裕澤香江」高峰論壇舉行日的時間安排可說是用了心思的。

在論壇4個專題討論中，就有一個討論文化藝術，而參加高峰論壇的家族辦公室高層人士，也可以一併參觀「Art Basel」，了解香港的藝術品市場。事實上，筆者供職的家族辦公室研究中心，就曾組織過多次討論家族辦公室和投資藝術品的研討會。

特區政府可謂誠意滿滿，向外傳達了當局協助推動香港家族辦公室業務發展的決心、設法締造一個具競爭力的有利環境，給全球家族辦公室和資產擁有人來港發展的積極訊號。

其實香港發展家族辦公室一直就有多方面的優勢，筆者在過去幾年亦屢有提及。藉此時機，筆者再次提出，筆者認為這些優勢對富豪們來港設立家族辦公室有非常大的吸引力。

首先，雖然家族辦公室在亞洲發展的時間很短，但香港卻是亞洲絕大多數歷史悠久的家族辦公室之設立點。據估算，2012年在亞洲有100個左右的單家族辦公室，香港就佔了其中的90%。因此，在設立家族辦公室方面的歷史和經驗，香港比亞洲任何其他城市都要多。

第二，香港是全球富人密度最高的地區。根據世界銀行2019年的報告，香港每百萬成年人便擁有9,679名「超高淨值」人士，遙遙領先於所有其他國家，這點無疑為本地家族辦公室奠定了堅實的發展基礎。

第三，是地理因素。香港緊靠中國內地這個亞洲最大的增長經濟體，所謂「近水樓台先得月」，加上氣候宜人，是內地富裕家族落戶設立家族辦公室的首選。

第四，根據2022年全球金融中心指數，香港是全球第四大金融中心、全球第四大「首次公開招股」（IPO）籌資市場，2021年通過IPO籌集了423億美元，資本市場的規模巨大，內地每一家公司來香港上市，都可能產生億萬富豪。富豪將股票變現，便可以順理成章通過在香港成立家族辦公室管理資產。香港可以為家族辦公室提供全方位的金融需求，也可以通過IPO進行業務退出，是亞洲年輕家族辦公室的主要資金來源。

第五，香港是亞洲領先的藝術市場。筆者觀察到，愈來愈多家族辦公室將其財富用於藝術品投資。事實上，無論在藝術品收藏或投資，都是億萬富豪的「心頭好」。

第六，香港也是亞洲的慈善中心，可以為愈來愈多從事慈善活動的家族辦公室提供專業知識和資源。事實上，慈善也是家族辦公室最關心的領域之一，有關這方面的「策略性慈善」，筆者過去也有論述過，本文不贅。

第七，香港擁有世界一流的大學，不斷培育各方面領域的青年才俊，在科研的基礎研究實力雄厚。

第八，特區政府的大力支持。行政長官李家超去年於施政報告指出，政府的目標是在2025年底前吸引不少於200家家族辦公室；隨後宣布對由香港單一家族辦公室管理的符合條件的家族投資工具，便給予稅收優惠，如今加速推行和落實。

總的來說，上述這8點優勢疊加起來，形成香港擁有為家族辦公室發展、壯大，以及建立健康完整的生態系統所需之一切要素。

與星合作 「1＋1＞2」協同效果

不少人在各方面領域，包括發展家族辦公室業務，與香港的「競爭對手」新加坡作比較。然而筆者認為，每個國家或地區都有自身的發展優勢，香港只要把自己的優勢充分發揮出來就已很好。高瞻遠矚的政府，除了應該看到競爭的一面，在今日投資布局「分散化」的全球大趨勢下，眼光更應該寬廣地看到「合作」的一面。筆者建議，特區政府可以考慮與新加坡合作，在發展家族辦公室業務上攜手合作，各自利用自身的相對優勢，一起推動家族辦公室業務在亞洲的發展，定必可以收「1＋1大於2」的協同效果。

▲ 港府舉辦家族辦公室「裕澤香江」高峰論壇，財政司司長陳茂波表示，相信港有優勢吸引全球客戶。（資料圖片）