Pure Storage新方案 數據儲存更慳電

大數據分析、數據儲存成為企業在數碼轉型上的焦點議題，近日不少企業亦趨向投資非結構化數據儲存及分析方案等，助更全面發揮數據價值。針對企業數據量不斷增長，全快閃儲存平台供應商Pure Storage昨宣布

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