Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 行政人員版 2023/03/30 分享： 分享： 大數據分析、數據儲存成為企業在數碼轉型上的焦點議題，近日不少企業亦趨向投資非結構化數據儲存及分析方案等，助更全面發揮數據價值。針對企業數據量不斷增長，全快閃儲存平台供應商Pure Storage昨宣布 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 今日 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 2023/03/29 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 2023/03/29 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 2023/03/28 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 2023/03/28 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 科技行業 科研 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 商業 可持續發展 大數據 ESG 數碼轉型