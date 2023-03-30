vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元

vivo為搶奪手機市場席位，一直積極以超強攝力為賣點，最新登場的5G手機vivo V27也不例外，同樣主打人像相機，首次加入柔光人像系統，結合攝影與人像演算法，提升人像拍攝表現。

vivo V27前置鏡

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