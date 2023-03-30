  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元

行政人員版 2023/03/30

分享：

分享：

vivo為搶奪手機市場席位，一直積極以超強攝力為賣點，最新登場的5G手機vivo V27也不例外，同樣主打人像相機，首次加入柔光人像系統，結合攝影與人像演算法，提升人像拍攝表現。

vivo V27前置鏡

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Pure Storage新方案 數據儲存更慳電
今日
Pure Storage新方案 數據儲存更慳電
Zoom IQ升級 AI生成會議摘要
2023/03/29
Zoom IQ升級 AI生成會議摘要
Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍
2023/03/29
Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍
俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語
2023/03/28
俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語
互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權
2023/03/28
互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權
智能手機 科技硬件 科技行業 香港 攝影 鏡頭 相機 Vivo 5G 商業

上一篇文章

Pure Storage新方案 數據儲存更慳電

下一篇文章

港企贏Netflix青睞 成VR體驗夥伴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？