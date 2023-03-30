vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 行政人員版 2023/03/30 分享： 分享： vivo為搶奪手機市場席位，一直積極以超強攝力為賣點，最新登場的5G手機vivo V27也不例外，同樣主打人像相機，首次加入柔光人像系統，結合攝影與人像演算法，提升人像拍攝表現。 vivo V27前置鏡 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 今日 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 2023/03/29 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 2023/03/29 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 2023/03/28 俄版「ChatGPT」 供商業應用支援英語 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 2023/03/28 互聯網檔案館 借出電子書裁定侵權 智能手機 科技硬件 科技行業 香港 攝影 鏡頭 相機 Vivo 5G 商業