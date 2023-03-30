香港仔中心「彩蛋夢樂園」 2大消費禮遇 + 創意彩蛋工作坊

下月復活節有幾日假期，黛安打算約埋好姊妹去吃喝玩樂。姊妹話，香港仔中心喺復活節期間將化身「彩蛋夢樂園」，商場仲有連串精采活動，大家可以計劃下行程，例如先到香港仔珍寶海鮮舫碼頭影下相和欣賞海港風光，或參觀「香港仔漁民文化博物館」認識漁業歷史，然後再到香港仔中心「彩蛋夢樂園」打卡。

屆時商場2期2樓及4期地下，會布置甜美夢幻場景，包括熱氣球承載色彩繽紛嘅彩蛋，喺草原上升空到夢幻雲海，恍如置身天際，絕對係打卡必到之選；仲有2米高、長3米嘅發光七色彩虹都好搶眼，小朋友更可將現場提供嘅復活蛋磁石貼添上色彩，然後貼喺雲層上，一齊為彩虹夢樂園加添色彩。

4月7至10日期間，顧客喺香港仔中心以電子貨幣單一消費滿$200或以上，更可免費參加「創意彩蛋工作坊」，設計獨一無二嘅復活節彩蛋。另外，大家唔好錯過復活節嘅巡遊，因為現場會大派朱古力復活蛋和氣球，小朋友必定好開心。同場更有春日消費賞，例如顧客喺香港仔中心嘅商舖以電子貨幣消費滿$300，可獲贈$50餐飲現金券；消費滿$600可獲贈$100餐飲現金券，即換即用雙倍開心，大家千祈唔好錯過啊！換領詳情可向商場查詢。

本文轉載自《晴報》

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