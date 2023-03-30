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Panasonic新分體機系列 3專利科技抑菌力強

行政人員版 04:00 2023/03/30

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天氣逐漸和暖，係時候為迎接炎夏做好準備，黛安聽公關姊妹講，Panasonic今年推出咗全新分體機系列，當中旗艦級Wi-Fi智能變頻分體機Z系列，及'Smaller' LZ和LU系列，均採用新升級nanoe®X mark 3專利科技，同時備有nanoe-G空氣淨化系統。nanoe®X mark 3技術每秒可釋放48萬億粒nanoe® X納米離子，令抑菌力大幅提升，能於廣闊空間抑制99.99%病毒、細菌及新型冠狀病毒。如果毋須使用冷氣／暖氣功能時，nanoe®X空氣淨化系統更可獨立運行，全日24小時幫家居淨化空氣。

另外，Panasonic嘅分體式空調機（除PN系列外），均可連接Wi-Fi，配合Panasonic Comfort Cloud應用程式，取代遙控器，用家可隨時隨地調節出最適合自己嘅家居環境，又可透過電量分析，節省不必要嘅消耗。新機高效環保，絕對係夏日嘅健康「涼伴」！佢哋今年會再邀藝人張繼聰拍攝電視及平面廣告，為Panasonic打造強大聲勢，大家拭目以待啦。

本文轉載自《晴報

CS-Z9ZKA

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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