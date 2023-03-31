Hermes 2023 全新袋表 副刊版 2023/03/31 分享： 分享： Hermes的手袋是大部分女士們的終極目標，除了大家數得出的幾個殿堂級的名字如Kelly、Birkin和Lindy，都成為大家希望想擁有的對象外，其實品牌每年都會有不少全新袋款推出，它們未必一時三刻能 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Zegna 最奢華的山系 今日 Zegna 最奢華的山系 巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華 2023/03/24 巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華 Furla踏上環保路 2023/03/17 Furla踏上環保路 Delvaux 我就是經典 2023/03/10 Delvaux 我就是經典 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 2023/03/03 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 法國