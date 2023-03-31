  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Hermes 2023 全新袋表

副刊版 2023/03/31

分享：

分享：

Hermes的手袋是大部分女士們的終極目標，除了大家數得出的幾個殿堂級的名字如Kelly、Birkin和Lindy，都成為大家希望想擁有的對象外，其實品牌每年都會有不少全新袋款推出，它們未必一時三刻能

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

Zegna 最奢華的山系
今日
Zegna 最奢華的山系
巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華
2023/03/24
巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華
Furla踏上環保路
2023/03/17
Furla踏上環保路
Delvaux 我就是經典
2023/03/10
Delvaux 我就是經典
Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注
2023/03/03
Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注
時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 法國

下一篇文章

Zegna 最奢華的山系
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？