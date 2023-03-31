Zegna 最奢華的山系 副刊版 2023/03/31 分享： 分享： 從前遠足行山，大家所穿所着的都是俗語說的「牛記笠記」，隨便找一件tee、一雙球鞋就可以往郊野裏去，那會理會腳上的球鞋會否適用於易於滑倒的郊野。但隨着科技日新月異，今天的山系服裝和越野鞋變得愈來愈講求功 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Hermes 2023 全新袋表 今日 Hermes 2023 全新袋表 巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華 2023/03/24 巴黎直擊2023春夏HAUTE COUTURE CHANEL高訂嘉年華 Furla踏上環保路 2023/03/17 Furla踏上環保路 Delvaux 我就是經典 2023/03/10 Delvaux 我就是經典 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 2023/03/03 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 時裝服飾 時裝服飾種類 行山 郊遊遠足