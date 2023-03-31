Zegna 最奢華的山系

從前遠足行山，大家所穿所着的都是俗語說的「牛記笠記」，隨便找一件tee、一雙球鞋就可以往郊野裏去，那會理會腳上的球鞋會否適用於易於滑倒的郊野。但隨着科技日新月異，今天的山系服裝和越野鞋變得愈來愈講求功

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