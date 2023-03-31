Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 副刊版 2023/03/31 分享： 分享： 回想疫情期間旅遊業停擺及全球封城，出國旅行變得遙不可及，倚賴旅客的酒店集團雖然難捱，但也沒有停下腳步。如泰國酒店集團Minor Hotels，旗下最著名的品牌安納塔拉（Anantara），疫情期間衝出 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 2023/03/03 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 2023/03/03 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 2023/02/17 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 2023/01/20 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 2023/01/20 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 歐洲 酒店 餐廳 法國 地中海 Chanel Resort 尼斯 旅遊資訊 歐元