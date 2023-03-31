Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷

回想疫情期間旅遊業停擺及全球封城，出國旅行變得遙不可及，倚賴旅客的酒店集團雖然難捱，但也沒有停下腳步。如泰國酒店集團Minor Hotels，旗下最著名的品牌安納塔拉（Anantara），疫情期間衝出

...