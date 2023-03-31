茱莉亞羅拔絲與CHOPARD 宣揚快樂因子 副刊版 2023/03/31 分享： 分享： 由2021年開始，影后中的影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）擔任瑞士高級珠寶鐘錶品牌CHOPARD全球代言人，今年繼續冧莊，兩個單位更為剛過去不久的國際幸福日（3月20日）再次一拍即合，拍 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙 2023/03/24 LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI 2023/03/17 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI Harry Winston 異國風情畫 2023/03/10 Harry Winston 異國風情畫 CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa 2023/03/03 CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa BVLGARI Serpenti 蛻變75年 2023/02/24 BVLGARI Serpenti 蛻變75年 珠寶 鐘錶 消費資訊