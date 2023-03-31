茱莉亞羅拔絲與CHOPARD 宣揚快樂因子

由2021年開始，影后中的影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）擔任瑞士高級珠寶鐘錶品牌CHOPARD全球代言人，今年繼續冧莊，兩個單位更為剛過去不久的國際幸福日（3月20日）再次一拍即合，拍

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