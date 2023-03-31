  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

茱莉亞羅拔絲與CHOPARD 宣揚快樂因子

副刊版 2023/03/31

分享：

分享：

由2021年開始，影后中的影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）擔任瑞士高級珠寶鐘錶品牌CHOPARD全球代言人，今年繼續冧莊，兩個單位更為剛過去不久的國際幸福日（3月20日）再次一拍即合，拍

...

欄名 : Jewelry

最新專欄文章 更多

LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙
2023/03/24
LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙
穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI
2023/03/17
穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI
Harry Winston 異國風情畫
2023/03/10
Harry Winston 異國風情畫
CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa
2023/03/03
CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa
BVLGARI Serpenti 蛻變75年
2023/02/24
BVLGARI Serpenti 蛻變75年
珠寶 鐘錶 消費資訊

上一篇文章

Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷

下一篇文章

Dior．La D de Dior的20周年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？