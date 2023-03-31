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Dior．La D de Dior的20周年

副刊版 2023/03/31

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作為Dior珠寶藝術總監Victoire de Castellane構思的首個珠寶腕錶系列，La D de Dior系列腕錶系列早於2003年面世，其弧綫外形及簡潔的指針設計，建立了Dior在錶界的美

...

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