Dior．La D de Dior的20周年 副刊版 2023/03/31 分享： 分享： 作為Dior珠寶藝術總監Victoire de Castellane構思的首個珠寶腕錶系列，La D de Dior系列腕錶系列早於2003年面世，其弧綫外形及簡潔的指針設計，建立了Dior在錶界的美 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 PARMIGIANI 落戶圓方 2023/03/24 PARMIGIANI 落戶圓方 Anson Kong率先型遊PIAGET 全新登場廣東道旗艦店 2023/03/17 Anson Kong率先型遊PIAGET 全新登場廣東道旗艦店 探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列 2023/03/03 探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列 從第五大道出發 HARRY WINSTON 2023/02/24 從第五大道出發 HARRY WINSTON 愛神之手 CHANEL 2023/02/10 愛神之手 CHANEL 時裝服飾 鐘錶