早前談過四川麻婆豆腐，源自清朝陳麻婆，那麼，四川另一名物擔擔麵，總不會源自陳擔擔吧？查看下，果然又是姓陳的，但叫「包包」（真偽未辨）。其起源也有多種說法，有些說來自四川自貢，也有說是成都，甚至遠至甘肅隴西，而「擔擔」大名的來源，卻不約而同指向陳包包的扁擔挑。據說肩擔一端是煤球爐，爐上有銅鍋作煮食，而另一端是水桶，用作洗滌碗筷，沿街賣麵邊走邊叫擔擔麵，因而得名。

當年煮法簡單，沸水煮麵後，舀入油鹽醬油，伴以芽菜碎肉後，再添上擔擔麵靈魂，即是一種秘製麻辣醬料。時至今日，世上已有千百種不同形式的擔擔麵，由乾到濕，從麻醬到花生醬、幼麵到粗麵，不約而同都稱之為擔擔麵，奇怪的是，不少都自稱「正宗」擔擔麵。

到底怎樣才算「正宗」？考究一下，原來「正宗」一詞，是指佛教禪宗初祖達摩所傳嫡派，甚富宗教意味，宗教本身就是唯我獨尊，不是得救贖的唯一道路，便是通往永生唯一法門。不僅擔擔麵常用「正宗」這概念，社會上不少事情均以「正宗」掛帥，按摩有泰國正宗、涼茶有王老吉正宗，甚至中醫也有甚麼嫡傳正宗，總體而言，「正宗」是提高身份、保證質素的代名詞。

回說擔擔麵，到底如何烹調才算正宗，已無可考究。相信當年陳包包並未留下指引，而唯一正宗處是背着肩擔隨街兜賣，按此條件的話，在餐廳永遠吃不到「正宗」擔擔麵。