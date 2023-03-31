今時今日，品牌要做好branding，有幾個關鍵：一、品質好是最基本，現時的公眾有要求又見過世面，名大實虛的話，根本不能保持口碑和聲譽。二、有品質之後，就要創造「品牌意義」（Brand Meaning），那就是品牌背後更深層次的價值觀和特質，要有個性、有想法和有靈魂。三、要有溫度，現時的公眾特別看重品牌在本地社區的貢獻，那是最直接傳達人味和人情味的方式。

昨日提及請來lululemon品牌及社區經理Anthea Look跟我的學生分享，在香港的疫情期，品牌在本地社區很務實地做過的事情，有些甚至不會高調宣傳，例如在二○二二年，鑑於不少健身和瑜伽中心倒閉，很多導師和教練失業，品牌即迅速成立了「Ambassador Relief Fund」（他們稱健身教練、瑜伽導師和教練為大使)，向每位大使派出援助現金略紓困境。

在第五波疫情下，香港小店的生意大受打擊，品牌決定「落錯廣告」，特意將自己營銷預算「錯誤地」投放在十間受疫情影響的小店社交專頁，背後的心意是在這個艱難時刻，為小店提供實際上的金錢支持，亦希望精神上為這些掙扎求存的小店打氣，把「Be Well」的信念透過這個「落錯廣告」去祝福店主。

第五波疫情，香港整個社會都瀰漫哀愁情緒，於是Anthea想出了一個一連七天的「Rest & Restore」online retreat活動，任何人只要報名就可以參加，當時我知悉這個洗滌身心靈的活動，也立即參與了，是一個非常有心為香港人打氣的心意活動。

品牌在香港這三年最困難的日子裏，為本地社區做了不少美事。現時能在此地做到：一、品質好；二、有意義；三、有溫度的品牌已經買少見少，lululemon是罕有能做齊以上三點的品牌，是本地branding好個案的參考例子。