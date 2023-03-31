將軍澳站屋苑 樓齡新叫座力高 地產版 2023/03/31 分享： 分享： 將軍澳每個港鐵站周邊均分布不少屋苑，康城站以新供應為主，區內仍在發展中階段，寶琳站主攻上車屋苑，配套完善，但相對樓齡較舊。相比之下，將軍澳站集兩者之優點，平均樓齡新，起居、消閒設施足，同時間戶型選擇多 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景 今日 嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景 帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯 今日 帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯 THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放 今日 THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放 你可能感興趣 嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景 今日 01:00 嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景 帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯 今日 01:00 帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯 THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放 今日 01:00 THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放 港鐵 天晉 PopCorn THE PARKSIDE 嘉悅 將軍澳 寶琳 帝景灣