  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

將軍澳站屋苑 樓齡新叫座力高

地產版 2023/03/31

分享：

分享：

將軍澳每個港鐵站周邊均分布不少屋苑，康城站以新供應為主，區內仍在發展中階段，寶琳站主攻上車屋苑，配套完善，但相對樓齡較舊。相比之下，將軍澳站集兩者之優點，平均樓齡新，起居、消閒設施足，同時間戶型選擇多

...

相關文章

嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景
今日
嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景
帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯
今日
帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯
THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放
今日
THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放

你可能感興趣

嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景
今日 01:00
嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景
帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯
今日 01:00
帝景灣頂層連天台 單位內置樓梯
THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放
今日 01:00
THE PARKSIDE 1房梗廚設計 兩廳易擺放
港鐵 天晉 PopCorn THE PARKSIDE 嘉悅 將軍澳 寶琳 帝景灣

上一篇文章

首季舖市成交金額 急升近7成

下一篇文章

嘉悅內籠簡潔實用 眺部分海景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？