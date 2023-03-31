將軍澳站屋苑 樓齡新叫座力高

將軍澳每個港鐵站周邊均分布不少屋苑，康城站以新供應為主，區內仍在發展中階段，寶琳站主攻上車屋苑，配套完善，但相對樓齡較舊。相比之下，將軍澳站集兩者之優點，平均樓齡新，起居、消閒設施足，同時間戶型選擇多

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