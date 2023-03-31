關於「交椅洲填海計劃」的公眾諮詢日內結束，相對於該項目的財政投入與社會影響，公眾與各大專業參與的過程及成果，明顯未如人意。除了行政安排和過去數年間社會氛圍、政經體制的變化，最關鍵的始終是港府在發展思維與具體舉措上，未能回應時代所需。

過去10年間，但凡涉及香港土地、房屋問題的熱議，筆者每每重申「5個層次、3項主張」。其實，每一個具體的造地計劃，包括交椅洲人工島在內，無論規模大或小，都僅屬技術層次的第五層。

先引領公眾業界 思考「生活願景」

政府的角色，首先是引領公眾和業界思考「生活願景」，在此願景下訂定「人口政策」，再根據人力資源，調整「產業結構」，而產業政策就是「城市規劃」關鍵的輸入條件；最後，大大小小的「造地計劃」就成為實現相關規劃、設計的具體組成。

可惜的是，過去10餘年來，從政府到民眾，社會上下的目光與資源，只聚焦第五層，當香港發展的外緣內因發生深刻變化，相關討論與結論，自必變得不合時宜，所以技術問題，須從技術層面着手，但更要從戰略層面着眼。

關於造地，區區的3項主張，向來是：多管齊下、明定優次、因時制宜。具體說到交椅洲，愚以為，眾多技術爭議，部分屬於稻草人式偽命題、部分欠缺專業論斷作基礎。例如填料問題，其實隨着本港及珠三角市區重建加快，大量且不斷產生的建築廢料，足以應付上千公頃面積的填海；復又，在中部海域進行工程，其施工難度，以及對漁業、生態、航運的影響，固然不能無視，卻不見得比三跑，或其他大嶼山西北發展計劃更大、更難解決。

交椅洲填海 落後港內外形勢變化

區區認為，「交椅洲填海」真正風險所在，是相關規劃落後於香港內外形勢變化。相較於曾、梁時代，香港面對的地緣環境、人口態勢、產業機遇，乃至城市空間布局，悉數發生深刻變化。因此，整個「明日大嶼計劃」應否作為未來城市發展第一選項，實在值得全港上下深思。10餘年前醞釀「東大嶼」概念時，正值曾蔭權政府後期，其時本港經濟明顯過熱，土地資源的嚴重缺乏，已直接衝擊到社會穩定和有效管治；其時經濟繁榮、社會穩定，香港人口穩步上升，至2019年逾750萬，生活、工商空間愈見緊張，成為投入海量資源，在中部水域填海的重大背景。

然而，過去4年，經過一重又一重天災人禍，眼前的我城，或許告別了最長的黑夜，但很明顯，距離一切復元尚遠。本地青壯勞動力流失未見減緩，相比起物流、旅遊、餐飲、零售前綫人力的不足，政務官、公務員、警察、醫護、教師等多個支柱行業一成上下的流失率，更直接衝擊香港公共服務的質素與可靠度；而上述種種，無一不涉及公共資源的調整。哪塊地值得發展、哪分錢值得花，已到了必須精打細算、慎之又慎的時候，庫房的彈藥該當如何用，絕不能用「過豐年」時的思維和態度。讓人遺憾的是，最近兩屆特區政府，在開發土地、營建房屋的舉措，如過渡性房屋、簡約公屋項目等，其財政紀律實在難讓納稅人放心。

當然，我們並沒有傷春悲秋的權利，香港的成功，從來是靠迎難而上、危中見機。說到底，所謂「明日大嶼」也只是港島中西區和九龍南端的延伸；在「群聚效應」之下，真正有潛力發展起來的，也只能是金融業及專業服務。

兩條腿走路 發揮「一河兩岸」地利

要完成兩條腿走路-創科與服務業並重，始終要發揮「一河兩岸」的地利。新界東北面對鹽田、羅湖，新界西北面對福田、南山的戰略空間，成為香港下一個10年、20年，甚或更遠的將來，最大、最可靠的地緣優勢。

事實上，自殖民時代至回歸之初，原本作為「陸港緩衝」的新北邊境，如今成為深、港之間最大、最開闊、最平整的土地儲備。無論從資源運用、發展潛力還是產業多元化的角度，公共財政和社會資源投入的優次，新北都會明顯優於交椅洲。

退一萬步講，在全球經濟前景未明、融資成本日增、本港土地財政不穩的情況下，各大開發計劃齊頭並進的構想，自當全面檢視，這對於謹守基本法量入為出、審慎理財的原則，自然也是百利無害。

就此而言，除卻負責開發、房屋、運輸、基建的部門，更高層級的財政司、特首會同行會，也要重新排梳未來5至10年港府的財務損益和現金流。風高浪急、形勢丕變，眼前新挑戰、新機遇處處，上述種種，還望當政者謙恭省思。

▲ 筆者認為交椅洲填海真正風險所在，是相關規劃落後於香港內外形勢變化。（資料圖片）