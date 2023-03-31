蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相 行政人員版 2023/03/31 分享： 分享： 蘋果（Apple）年度大型活動、全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月6至10日在網上舉行。而開發者和學生則有機會於開幕日，親自參與位於Apple Park的現場特別活動。彭博預計，蘋果屆時除了發 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 今日 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 2023/03/30 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 2023/03/30 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 2023/03/29 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 2023/03/29 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 科技行業 Apple VR 作業系統 系統更新 WWDC 商業