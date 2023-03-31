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蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相

行政人員版 2023/03/31

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蘋果（Apple）年度大型活動、全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月6至10日在網上舉行。而開發者和學生則有機會於開幕日，親自參與位於Apple Park的現場特別活動。彭博預計，蘋果屆時除了發

...

欄名 : 科技新知

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