Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 行政人員版 2023/03/31 分享： 分享： 人工智能競賽展開，惟Google被爆出該企員工曾利用ChatGPT資料，訓練自家AI聊天機械人Bard，Google發言人稱，傳聞完全不實。 據The Information報道，Alphabet為提升 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相 今日 蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 2023/03/30 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 2023/03/30 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 2023/03/29 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 2023/03/29 Teams新預覽版 內耗減半速度快2倍 科技行業 科研 創新科技及應用 科技硬件 科技軟件 人工智能 軟件 Google 機械人 Alphabet