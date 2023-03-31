善用逆向工程 讓AI生成理想答案 行政人員版 2023/03/31 分享： 分享： 說到Reverse Engineering（逆向工程），相信大家都不會感到陌生，一言以蔽之就是「反推」——透過收集信息、拆解產品、分析部件、重新設計以及驗證檢測這幾個步驟，從而將產品設計及技術重新再現 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 2023/03/24 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 2023/03/17 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 2023/03/10 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 2023/03/03 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 2023/02/24 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 科研 科技行業 創新科技及應用 人工智能 軟件