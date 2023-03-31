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善用逆向工程 讓AI生成理想答案

行政人員版 2023/03/31

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說到Reverse Engineering（逆向工程），相信大家都不會感到陌生，一言以蔽之就是「反推」——透過收集信息、拆解產品、分析部件、重新設計以及驗證檢測這幾個步驟，從而將產品設計及技術重新再現

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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