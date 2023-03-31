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這是快吃慢的年代

行政人員版 04:00 2023/03/31

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3月28日阿里巴巴宣布啟動「1+6+N」組織變革，在集團下設立6大業務集團和多家業務公司，實行各業務集團和公司的CEO負責制，集團則全面實行控股公司管理。3月29日開市，其股價升了超過1成，執筆時升了13%，可見市場對這組織變革是正面的。

以前企業是大吃小，企業之間的競爭主要是通過規模和資源的優勢來取得市場份額和利潤，但隨着網絡科技發展，市場競爭加劇，消費者口味變化速度加快等，企業之間的競爭格局產生了變化，已經不僅是規模和資源的競爭，還包括創新、敏捷度和反應速度等。快速適應市場變化和滿足客戶需求已成為企業成功的關鍵。

我常說，這是「快吃慢」的年代。大型企業的規模和資源，雖仍有一定優勢，但如果伴隨的是官僚、臃腫和反應緩慢，可能反被靈活變化的小型企業吃掉市場份額。我們集團就從一開始便實行控股公司管理模式經營，子公司獨立營運，負責人全權負責所屬公司的營運管理，集團控股公司只提供後勤服務，目的是讓子公司更專注、走得更快。由於我們的靈活性和快速應變，過去3年廣告市場雖收縮，我們營業額仍上升了超過5成，盈利更翻了好幾番。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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