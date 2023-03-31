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德福廣場「購物節」精選商品低至1折 玩扭蛋機贏最新手機‧PS5

行政人員版 04:00 2023/03/31

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到咗換季季節，黛安又心思思想去Shopping，公關姊妹話，德福廣場由即日起至5月1日舉辦「購物節」，場內多間商戶將提供逾220款精選商品，以低至1折激筍價發售，涵蓋時裝、美容、鐘錶首飾、家品、健康食品、電子產品等優惠。

活動期間於德福廣場1期中庭，更有以「Always Make Your Day」為主題嘅趣拍裝置，將一星期7日化身為7個「吸睛」打卡位；場內更有3.5米高巨型「『德』獎扭蛋機」，MTR Mobile登記用戶以電子貨幣單一消費滿$1,000或以上，喺推廣期內嘅周六、日及公眾假期，即可參加扭蛋抽獎1次，有機會贏得SAMSUNG Galaxy S23 Ultra手機、Playstation® 5主機等豐富獎品。

另外，透過MTR Mobile仲可以免費參加「每日有『德』賞」活動，一星期7日每日有唔同獎賞，大派總值$400萬優惠券。公關姊妹提醒，由4月1日至6月30日，MTR Mobile登記用戶憑指定滙豐信用卡喺港鐵商場消費滿指定金額，同時去指定專櫃進行登記，可賺取高達215,000 MTR分及$250餐飲電子優惠券㗎！

本文轉載自《晴報

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撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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