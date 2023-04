香港人壽保險經理協會特刊（2023年3月號）

會長的話:提升會員參與度 做好準備迎「復常」

新冠肺炎疫情持續3年,隨着早前中港恢復通關,社交距離措施及口罩令取消,香港社會及經濟終於迎來「復常」。香港人壽保險經理協會會長詹瑞欽(Kenneth)在這段時期上任會長,肩負起迎接「復常」的重任。而他表示將毫無保留地為協會及行業服務,透過實踐今年所訂下的各項計劃,增加社會大眾對保險專業的認識。

對於被委以重任,詹瑞欽感謝一眾會員支持及前會長的提點:「加入董事局以來,所累積的經驗都是從處理會務而來,特別是過去兩年跟隨兩位前會長工作,從他們身上學習到如何舉辦國際頒獎典禮、管理研討會、組織社會服務活動等,這些經驗為我建立了穩固基礎。因此,在現有的活動以外,今年我們將推出新項目,相信有過往的經驗及前會長從旁提點,一切都會事半功倍。」

首辦慈善歌唱比賽 強化社會服務

今年在榮譽獎項頒獎典禮、管理研討會、慈善籃球聯賽、慈善越野山賽這四大活動之外,GAMAHK Foundation將首辦「GAMA慈善巨SING」慈善歌唱比賽,活動早前已開始接受報名,歡迎所有保險從業員,不只中介人,辦公室同事如核保、賠償、精算、文職、秘書等都可參與,希望透過為香港麥當勞叔叔之家慈善基金(RMHC)和香港青年全方位發展聯會有限公司(HKEDA)籌款,投放更多資源年青人發展,支持他們健康成長。

去年底隨着慈善基金正式啟動,GAMAHK在慈善工作和社會服務的彈性更大,投入資源亦更多,致力實踐專業及關懷並行的願景。詹瑞欽認為,參與管理研討會和頒獎典禮可提升會員的專業性,而舉辦義工活動則可鼓勵會員多關心社會和服務人群。「我們組織了一支逾30人的義工隊,去年為獨居老人派發新年福袋,並向劏房戶兒童派發禮物如玩具、手錶等,很高興看到更多同業走出辦公室服務社會。」

▲ 詹瑞欽表示,過去3年疫情面對不同挑戰與機遇,對擔任會長一職提供不少難能可貴的經驗。

擴大會員基礎 與各界拓交流合作

談到今年的目標,詹瑞欽強調首要任務是增收會員:「我們向來有適用於對團隊管理及發展工作有興趣人士的『PDC會員』,提供參加交流、培訓及義工活動等機會,助他們成為更專業的管理人才。歡迎有興趣人士加入。未來,我們會舉辦更多元化的活動凝聚會員,希望強化會員基礎。」

一如以往,GAMAHK會邀請監管機構及相關部門,包括保監局、廉政公署、積金局等合作,舉辦實務性的培訓課程及講座,以提升同業的專業水平。同時,詹瑞欽期望政府和監管機構多關注保險行業發展,而GAMAHK也會作出回應,盡力做好自身工作,提升會員專業水平和服務社會。「會員的支持非常重要,要大家都以行動愛護這個行業,真正走入人群了解社會,才能有效提升行業形象,同時加深市民大眾對保險專業的認識。」

持續反映業界意見 與政府磋商爭取合理權益

隨着中港通關及社會「復常」,保險業有望重踏上升軌,但業界在行業事務方面所面臨的挑戰仍然不容忽視。為此,今年再度續任GAMAHK行業發展常務委員會主席的卓君風表示,IDSC將繼續積極參與不同相關機構會議,以討論關乎業界的重大議題,鞏固業界的專業形象,並致力為同業爭取合理權益。

在過去一季,行業發展常務委員會持續向相關部門反映現況,為同業爭取權益,包括與保監局及保險業聯會就「保障型投資相連壽險產品」(PLP)銷售安排進行溝通,代表保險中介人發表意見,並定期與積金局開會,就「積金易」電子平台的暢順推出和運作,提供中介人方面的建議。

4月底舉辦論壇 支持預算案發展人才

此外,GAMAHK與友會(LUAHK)於早年共同成立的「壽險行業規管與發展關注組」(ICG),將針對去年媒體出現有關保險業的負面報道,於4月27日假灣仔會展舉行論壇。屆時邀請到保監局及廉政公署的代表出席,以近期保險從業員個案進行剖析,一來釐清個案中從業員違規的原因,二來向業界重申誠信的重要性。另一方面,鑑於政府致力推動家族辦公室來港發展,其中保險業亦扮演重要角色,論壇亦邀請到家族辦公室業界代表作為演講嘉賓,分享業界最新發展趨勢。

對於早前發表的2023-24年度《財政預算案》提出延長「提升保險業人才培訓先導計劃」3年,卓君風歡迎有關安排,認為可培育行業不同崗位的新血,從而增強本地保險業專業人才庫,此舉對疫後「復常」經濟持續復甦亦發揮一定支持作用。

▲ 卓君風表示,行業發展常務委員會將繼續發揮溝通橋樑作用,向政府有關部門反映會員意見,並維護業界合理權益。

QDAP可退稅受歡迎 推廣退休策劃重要性

根據保監局資料,合資格延期年金保單(QDAP)自2019年推出至今,市場共發出逾23.5萬份有效保單,年度化保費逾168億港元。QDAP之所以受歡迎,稅務扣減優惠是原因之一,現時投保人可就其合資格延期年金保費申請稅務扣除,每課稅年度上限為6萬港元。因應QDAP受關注,保監局早前推出「年金至識揀」一站式搜尋工具,用家可按其需要和偏好,篩選及比較相關QDAP產品,同時優化了「QDAP全名單」,提供更全面的產品資料。卓君風歡迎保監局推出上述工具,認為有助潛在投保人比較QDAP產品,以便作出更明智的投保決定。

就合資格延期年金保單和可扣稅自願性供款銷售手法聯合展開之喬裝客戶檢查計劃結果,顯示中介人大致符合相關監管要求。卓君風認為,相比花費人力物力推行喬裝客戶檢查計劃,監管機構更可加強力度推動業界的進修及培訓工作。「為收窄保障及退休缺口,當局應透過推廣及教育讓更多市民知道QDAP對退休規劃的重要性,特別是針對過往較少留意年金產品的年青一代,因為盡早策劃退休並參與退稅年金計劃,不僅能夠愈早完成供款,亦能有更多時間以複式效應滾存年金,令退休資金增值。」另外,由於年金及強積金的產品特性不同,卓君風建議年青人考慮年金產品,達致退休時可攻守防備,選擇不同風險的計劃,兩者靈活配合為退休設多一重保障。

隨着中港全面通關,兩地保險業界於灣區市場的交流與合作,又再提上日程。卓君風表示,GAMAHK中國常務發展委員會(CDSC)計劃於今年中舉辦大灣區業界交流會,雙方就兩地的管理、稅務、培訓作出交流,務求精益求精,為同業帶來最新的灣區資訊助同業及早部署迎接新機遇。

GAMAHK Day 「保險新機遇」暨新春午聚2023

新春伊始,GAMAHK冀在一年之初凝聚保險業,因此於2月3日假富豪香港酒店舉行GAMAHKDay「保險新機遇」暨新春午聚2023,邀請各大贊助公司管理層、友好協會代表及榮譽會員歡聚一堂,多名演講嘉賓於席間分享關於業界最新資訊和動向,為同業提供發展新方向。

▲ 精彩又富活力的舞獅表演為新一年取得好意頭。

當日午宴滙聚秉承習俗,以醒獅賀歲揭開序幕。由主禮嘉賓GAMAHK會長詹瑞欽、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、活動籌委會主席卓君風連同各贊助公司代表,一同進行「掛紅及醒獅點睛」儀式;既精彩又富活力的舞獅表演亦為新一年取好意頭,藉此祝願業界仝人於生活與事業大展鴻圖!

分享疫後新機遇業務前境樂觀

活動榮幸邀來3位嘉賓蒞臨演講,從多角度分析保險業及本地經濟的最新狀況、以及來年業界將迎來的契機。其中,陳浩濂提及2021年整體毛保費按年不跌反升,反映疫情之間業界能力及適應能力高;加上現時中港兩地復常通關,內地訪客流入有望帶動業務增長,本港保險業前景樂觀。鑑於內地中產階層財富快速增長,行政會議成員及立法會議員陳健波,以及香港理工大學課程總監陳肇賢博士帶來環球市場新格局,呼籲同業關注中產階層的財富需求,緊握疫後新機遇。

▲ 陳健波呼籲同業關注中產階層的財富需求,緊握疫後新機遇。

▲ 陳浩濂提及中港兩地復常通關,內地訪客流入有望帶動業務增長。

▲ 陳肇賢博士分享今年經濟走勢的看法,並重申資產配置的重要性。

新春滙聚完滿結束後,會長詹瑞欽連同部分執行委員會成員與各大友好傳媒會面,以此加強保險界及新聞界之間溝通,促進兩個界別連繫。是次活動得以順利完成,有賴各大贊助保險公司及各界全力支持。願業界仝人繼續攜手前行,共創豐盛業績!

▲ 午宴上一眾主禮嘉賓一同進行「掛紅及醒獅點睛」儀式,祝願業界仝人於生活與事業大展鴻圖!

資深財務策劃顧問證書課程

•成功通過課程的學員,除可獲嶺南大學持續進修學院頒授證書外,如同時符合IARFC的規定,可獲頒授RFC專業認證。

• 課程已加入持續進修基金(CEF)可獲發還款項課程名單內(編號:33C118009)。

• 學員在「法例及稅制」(8課時)及「財務策劃顧問之專業實踐 - 個案研究」(6課時)出席率達100%,可獲(1)持牌保險中介人持續專業培訓(CPD)活動14小時(編號:80/144/02)及(2)強制性公積金附屬中介人持續專業進修非核心(non-core)活動14小時。

RFC國際專業認證

RFC是Registered Financial Consultant(認證財務顧問師)的簡稱,是國際認證財務顧問師協會(International Association of Registered Financial Consultants,簡稱IARFC)頒授予在教育、經驗和誠信各方面均達至卓越水準的財務顧問會員之專業認證。IARFC成立於1984年,為非牟利機構,總部設於美國俄亥俄州Middletown市。協會積極致力本土及國際發展,目前在全球多個國家或地區,包括大中華(中國、香港、澳門、台灣)設有發展中心或代表組織。詳情請瀏覽網址:www.IARFC.org及www.IARFC-HK.org。

首辦慈善歌唱比賽 籌募善款回饋社會

GAMAHK Foundation首辦慈善歌唱比賽「GAMAHK慈善巨Sing」予從事保險業的人士參與。活動目標是為熱愛音樂、具備歌唱潛質的同業,藉機會展示才華及互相交流,同時為受惠機構籌募經費,回饋社會。是次的受惠機構為「麥當勞叔叔之家慈善基金(RMHCHK)」及「香港青年全方位發展聯會有限公司(HKEDA)」,兩家慈善機構分別支援病童及其家庭,以及專注培育不同背景的青少年發展。

「GAMAHK慈善巨Sing」現正接受報名,海選到總決賽共分4階段進行,入圍人士將於大型商場進行公開準決賽,更可在總決賽的星級評判團、近千名觀眾見證下爭奪首屆「保險慈善歌王/后」名銜!夢想不分界限,首屆GAMAHK Foundation慈善歌唱大賽等你參與!你亦可以贊助形式支持是次活動,只需捐款港幣$2,000即可成為活動贊助人,主辦單位將於網上宣傳平台上以文字鳴謝各位善長人翁。(報名網址:https://gamahkcharitysing.org)

