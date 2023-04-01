啟德區新盤戰 一觸即發 置業家居 2023/04/01 分享： 分享： 根據差餉物業估價署公布的《香港物業報告2023》初步數字，今明兩年私樓落成量近4.7萬伙，其中啟德所在的九龍城區將有多達逾1.3萬伙，為未來兩年新盤供應最多的區域。 此外，根據差估署指出，去年私人住宅的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留 2023/03/25 樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留 新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續 2023/03/18 新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 2023/03/11 新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 2023/03/04 減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 2023/02/25 慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」 一手市場 啟德 九龍城區 MIAMI QUAY 啟德海灣1 HENLEY PARK