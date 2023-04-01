  • 20°C
香港時間 : 2023401日 (週六) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德區新盤戰 一觸即發

置業家居 2023/04/01

分享：

分享：

根據差餉物業估價署公布的《香港物業報告2023》初步數字，今明兩年私樓落成量近4.7萬伙，其中啟德所在的九龍城區將有多達逾1.3萬伙，為未來兩年新盤供應最多的區域。

此外，根據差估署指出，去年私人住宅的

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

最新專欄文章 更多

樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留
2023/03/25
樓市逐漸復甦 惟發展商對後市去向仍存保留
新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續
2023/03/18
新盤低開奏效 「先量後價」策略料持續
新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾
2023/03/11
新盤二手齊回氣轉旺 惟恐加息周期成後市陰霾
減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路
2023/03/04
減釐印及取消口罩令 樓市邁向復常之路
慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」
2023/02/25
慳數萬元印花稅 補貼裝修「整靚啲」
一手市場 啟德 九龍城區 MIAMI QUAY 啟德海灣1 HENLEY PARK

上一篇文章

【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起

下一篇文章

另類物業拍賣 執筍貨好機會？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？