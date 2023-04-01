啟德區新盤戰 一觸即發

根據差餉物業估價署公布的《香港物業報告2023》初步數字，今明兩年私樓落成量近4.7萬伙，其中啟德所在的九龍城區將有多達逾1.3萬伙，為未來兩年新盤供應最多的區域。

此外，根據差估署指出，去年私人住宅的

...