樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 置業家居 2023/04/01 分享： 分享： 【分析】回顧第一季推出的新盤，在開價上均較為忍手，首張價單多以貼市價，甚至稍低市價出擊，繼續求量不求價，但是，在樓價持續反彈下，加上本港息口轉趨平穩，第二季或有機會扭轉該情況。 首季在一手盤帶動下，無論 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 今日 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 今日 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 今日 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 你可能感興趣 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 今日 01:00 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 01:00 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 01:00 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 最新專欄文章 更多 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 今日 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起 今日 【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 今日 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 今日 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 印花稅 銀行 一手市場 加息