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樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」

置業家居 2023/04/01

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【分析】回顧第一季推出的新盤，在開價上均較為忍手，首張價單多以貼市價，甚至稍低市價出擊，繼續求量不求價，但是，在樓價持續反彈下，加上本港息口轉趨平穩，第二季或有機會扭轉該情況。

首季在一手盤帶動下，無論

...

欄名 : 封面故事

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