【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手

港島大型新盤供應罕有，尤其是鐵路沿綫項目，當中黃竹坑港島南岸第4期，已率先於去年底獲批售樓紙，亦可望於第二季推出。

港島南岸第4期由嘉里、信置、太古地產及港鐵合作發展，細分4A及4B兩個小期數，分別提供

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