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【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙

置業家居 2023/04/01

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鐵路沿綫項目繼續成為樓市焦點，由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一IB期，於上周六（3月25日）推出179伙首度開售，並悉數沽清，更大乏大手客承接，斥資逾$1.3億連購8伙，包括2伙3房及6伙兩房單位。

...

欄名 : 封面故事

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