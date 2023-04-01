【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙

鐵路沿綫項目繼續成為樓市焦點，由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一IB期，於上周六（3月25日）推出179伙首度開售，並悉數沽清，更大乏大手客承接，斥資逾$1.3億連購8伙，包括2伙3房及6伙兩房單位。

...