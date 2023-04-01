【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 置業家居 2023/04/01 分享： 分享： 鐵路沿綫項目繼續成為樓市焦點，由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一IB期，於上周六（3月25日）推出179伙首度開售，並悉數沽清，更大乏大手客承接，斥資逾$1.3億連購8伙，包括2伙3房及6伙兩房單位。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 今日 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 今日 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 今日 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 你可能感興趣 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 今日 01:00 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 今日 01:00 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 01:00 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 最新專欄文章 更多 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 今日 第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起 今日 【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 今日 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 銷售安排 一手市場