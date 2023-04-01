【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起

而踏入第二季，由會德豐地產發展的東九龍KOKO MARE，就率先打頭陣開售，成為今年第二季首個發售的項目，該盤將於今日（4月1日）首推138伙，折實入場價$593.7萬，折實呎價由$1.7萬起。

項目於

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