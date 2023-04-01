第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場 置業家居 2023/04/01 分享： 分享： 受惠中港通關、政府放寬首置印花稅稅階，以及美國加息步伐放緩等利好因素，今年第一季新盤銷售量明顯轉活，成交量按季升近3倍，而踏入第二季發展商推盤態度仍積極，預料約有17個項目接力登場，共涉逾9,400伙 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 今日 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 今日 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 今日 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 你可能感興趣 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 今日 01:00 樓市漸復甦 季內新盤 「求量也求價」 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 01:00 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 01:00 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 最新專欄文章 更多 【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起 今日 【東九龍】KOKO MARE打頭陣開售 1房折實$593.7萬起 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 今日 【何文田站】瑜一IC期乘勝追擊 周日賣210伙 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 今日 【白石角】University Hill會所規模冠同區 逾40項設施 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 今日 【黃竹坑】港島南岸第4期提供800伙 鐵路盤勢必搶手 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 今日 【啟德PARK PENINSULA】天瀧、維港‧雙鑽、啟德海灣1 季內列隊登場 一手市場 印花稅 啟德 PARK PENINSULA 啟德海灣1