第二季新盤 逾9,400伙可推 啟德區勢成主戰場

受惠中港通關、政府放寬首置印花稅稅階，以及美國加息步伐放緩等利好因素，今年第一季新盤銷售量明顯轉活，成交量按季升近3倍，而踏入第二季發展商推盤態度仍積極，預料約有17個項目接力登場，共涉逾9,400伙

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