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恒基 X Food Made Good HK推「碳標籤先導計劃」餐單 滙聚中、西、日低碳餐飲體驗

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為實踐可持續生活模式，除了不浪費食物，使用「碳足迹」飲食原則選擇餐飲也可為地球出一分力。Food Made Good HK（現稱為Future Green）與恒基兆業地產集團於2023年3月推出餐單「

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欄名 : 地區‧人‧情

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