「高才通」反應熱烈 新資金陸續入市

相信大家亦有聽過「塘水滾塘魚」的意思，以香港外向型經濟為例，如果只靠本地經濟支撑，確實會有一定困難，因為一般而言，經濟收入分兩類，其中一種分類，稱之為「搵街外錢」，也即是賺取外滙收入的經濟活動，二是「塘水滾塘魚」，也即是內需，在香港，可稱為「本土經濟」，即本地消費以至本土的生產，對於香港而言，本土生產自然相當有限。

外地買家增 改變「塘水滾塘魚」情況

如果將「塘水滾塘魚」的概念套用於樓市，當然住屋的生產自然是本土的生產，而樓市的購買力當然亦以本地買家為主，因此住宅市場向來是可以靠「塘水滾塘魚」來支撑，而事實上過去3年在疫情影響下，與外界往來完全停止，外來買家自然大幅減少，因此需要支付買家印花稅（BSD）的比率亦跌至歷年新低，基本上所佔比例幾乎不足百分之一。

不過香港的樓市向來並非只靠本地購買力，以買家印花稅（BSD）的比率計算，在疫情前來自外地的買家（包括內地以至海外買家）比率一度高至一成以上，如果加上部分剛取得本地居民資格的「新香港人」，外來購買力肯定更多，隨着全球疫情已告一段落，相信外來買家亦會逐步增加，「塘水滾塘魚」的情況自然有所改變。

「高才通」反應佳 每年增近10萬高端人口

上年12月份政府推出「高才通」（高端人才通行證計劃），勞工及福利局長孫玉菡日前表示，截至今年3月14日，共收到逾1.7萬宗申請，逾1萬宗獲批。預期每年3.5萬人透過「高才通」申請來港，假若以3人為一個家庭，換言之每年將有接近10萬人來港，住屋需求自然增加。加上以A類申請佔整體10%左右，這批申請人年薪為$250萬以上，最高年薪過$1,000萬；而其次B類是百大學府畢業生並已有至少3年工作經驗佔約五成；最後C類亦約達四成，需百大學府頒授學位，工作經驗少於3年。總體而言，有關「高才通」申請者均屬於高收入的專業人士，勢必帶來大量資金來港。

加上行政長官李家超早前已表明，特區政府去年底推出「高才通計劃」，反應熱烈，已指示相關部門今年中進行中期檢討，包括將積極考慮在現時全球百強大學名單之外，加入更多優秀學校，相信會有更多內地的重點學府，換言之未來申請人數勢必增加。政府亦將於年中成立實體的「香港人才服務窗口」，其中一項重點工作是為外來人才提供便利和協助，支援海外人才在港的定居、求職、與潛在僱主建立業務聯繫、子女求學等需要，鼓勵他們落戶香港及留港發展。

「春江水暖鴨先知」，新資金來港勢必帶動樓市有更大購買力，樓市交投勢必較目前「塘水滾塘魚」的情況更加活躍，近月樓市已顯著轉活，反映已有買家把握先機，趁新資金未全面來港前趁早入市。

▲ 政府推出去年底推高端人才通行證計劃反應熱烈，料每年3.5萬人透過計劃申請來港，筆者料將帶動本港住屋需求。