合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 置業家居 2023/04/01 分享： 分享： 部分人置業時希望遠離煩囂，但又不想其居所過於遠離市區。位於廣州的合景臻頤府靠山而建，環境清幽，但距離天河CBD不遠；定位低密度住宅，主打大單位，最細面積由約200平方米（約2,153平方呎）起，4房起 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 2023/03/25 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 2023/03/11 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 2023/02/11 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 2023/02/04 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 2023/01/07 正方深悅灣推2至4房戶 連裝修售￥168萬起 物業 設計 廣州 概念 櫻花 合景泰富