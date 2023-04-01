合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起

部分人置業時希望遠離煩囂，但又不想其居所過於遠離市區。位於廣州的合景臻頤府靠山而建，環境清幽，但距離天河CBD不遠；定位低密度住宅，主打大單位，最細面積由約200平方米（約2,153平方呎）起，4房起

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