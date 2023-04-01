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倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起

置業家居 2023/04/01

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英國倫敦Royal Wharf社區臨近泰晤士河畔，發展亦相當蓬勃，兼享優美景觀及完善配套。坐落該區皇家碼頭一帶（Royal Docks）的新盤Riverscape，最新一座The Forshaw正於本

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欄名 : 海外置業

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