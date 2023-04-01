倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 置業家居 2023/04/01 分享： 分享： 英國倫敦Royal Wharf社區臨近泰晤士河畔，發展亦相當蓬勃，兼享優美景觀及完善配套。坐落該區皇家碼頭一帶（Royal Docks）的新盤Riverscape，最新一座The Forshaw正於本 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 2023/03/25 倫敦Coronation Square 1房首期$18萬起 租金回報達4.8厘 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 2023/03/18 曼徹斯特Victoria House主打1、2房 入場費$246.3萬起 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 2023/03/11 新加坡The Scotts Tower逾3米高樓底 盡顯豪宅氣派 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 2023/03/04 倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 2023/02/25 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊