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【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列

置業家居 2023/04/01

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德國衞浴潔具品牌hansgrohe旗下的設計師品牌AXOR，今年展出多位世界級名師的年度新作，其中包括Philippe Starck、Barber Osgerby及Ushi Tamborriello等

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欄名 : 家居頭條

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