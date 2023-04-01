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ISH 2023復辦展覽 前瞻潔具潮流

置業家居 2023/04/01

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兩年一度在法蘭克福舉行的ISH展覽，是建築師、設計師及業界的朝聖之旅。受疫情大流行影響停辦4年的實體展覽，今年復辦已錄得近15.4萬人次參與，當中2,025個參展商，首度展出全新衛浴設備、建材物料及智

...

欄名 : 家居頭條

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展覽 建材 法蘭克福 可持續發展

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