ISH 2023復辦展覽 前瞻潔具潮流 置業家居 2023/04/01 分享： 分享： 兩年一度在法蘭克福舉行的ISH展覽，是建築師、設計師及業界的朝聖之旅。受疫情大流行影響停辦4年的實體展覽，今年復辦已錄得近15.4萬人次參與，當中2,025個參展商，首度展出全新衛浴設備、建材物料及智 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 今日 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 【推介二】意大利Scarabeo 浴室傢俬新思維 今日 【推介二】意大利Scarabeo 浴室傢俬新思維 你可能感興趣 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 今日 01:00 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 【推介二】意大利Scarabeo 浴室傢俬新思維 今日 01:00 【推介二】意大利Scarabeo 浴室傢俬新思維 最新專欄文章 更多 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 今日 【推介一】德國AXOR Philippe Starck全新系列 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 2023/03/25 多功能傢俬 蝸居變大變靚更實用！ 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 2023/03/25 【精選推介】「黑色戰車」拆件 組裝傢俬為減稅 【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高 2023/03/25 【推介五】德國Vidajo 書枱可藍牙調高 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 2023/03/25 【推介四】德國JOSINA 豆袋用途多 展覽 建材 法蘭克福 可持續發展