ISH 2023復辦展覽 前瞻潔具潮流

兩年一度在法蘭克福舉行的ISH展覽，是建築師、設計師及業界的朝聖之旅。受疫情大流行影響停辦4年的實體展覽，今年復辦已錄得近15.4萬人次參與，當中2,025個參展商，首度展出全新衛浴設備、建材物料及智

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