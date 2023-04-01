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HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊

副刊版 2023/04/01

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HK Express最近除了換上新Logo及制服，更擴展其機隊，迎來首架空中巴士A321neo型號客機，更在未來兩年接收16架空中巴士A321neo客機。HK Express今年2月經已快速增長至疫情

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欄名 : 旅事通

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