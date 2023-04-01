HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊 副刊版 2023/04/01 分享： 分享： HK Express最近除了換上新Logo及制服，更擴展其機隊，迎來首架空中巴士A321neo型號客機，更在未來兩年接收16架空中巴士A321neo客機。HK Express今年2月經已快速增長至疫情 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台 2023/03/28 日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台 大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房 2023/03/27 大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 2023/03/21 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 2023/03/20 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 2023/03/18 新加坡航空機票優惠 $1,630起飛獅城峇里 HK Express 空中巴士