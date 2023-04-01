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灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食

副刊版 2023/04/01

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復活節將至，灣景國際灣景廳推出的「花膠．燕窩」海鮮自助晚餐，會加入各式節慶美食與甜點，包括雜錦壽司球、黃金復活蛋、賓尼兔鮮果啫喱杯、復活節朱古力杯子蛋糕及小雞造型芒果布甸等，賣相精緻，打卡一流。

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欄名 : 新鮮熱辣

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