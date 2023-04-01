灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 副刊版 2023/04/01 分享： 分享： 復活節將至，灣景國際灣景廳推出的「花膠．燕窩」海鮮自助晚餐，會加入各式節慶美食與甜點，包括雜錦壽司球、黃金復活蛋、賓尼兔鮮果啫喱杯、復活節朱古力杯子蛋糕及小雞造型芒果布甸等，賣相精緻，打卡一流。 其他自 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 2023/03/27 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房 2023/03/25 日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房 酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠 2023/03/20 酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠 帝京酒店推出順德風味佳餚 2023/03/13 帝京酒店推出順德風味佳餚 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 2023/03/11 中環日式居酒屋KYOTO JOE 推出天然真鯛主題早午餐 酒店 設計 美食 加拿大 法國 菜式 印度 蛋 甜品 海鮮