塑膠污染 「1萬小時定律」也解決不了

加拿大作家Malcolm Gladwell在其著作《Outliers》提出「1萬小時定律」，意指要讓某項技能達到登峰造極的程度，就必須要練習1萬小時；但若解決迫在眉睫的塑膠污染，1萬小時可以嗎？

在未有靈丹妙藥前，一種名為「可降解」的塑膠已面世，世人頓時如見救世主，可生物降解塑膠、可堆肥塑膠、生物基塑膠、氧化式可分解塑膠等等，各式各樣的可降解塑膠陳列在超市貨架，筆者家中也被悄悄入侵。

3年前，家人從商場取來一個印有「本膠袋可以光綫分解」的即棄雨遮袋，眾人對此物感到新奇有趣，喜孜孜討論要透過實驗將它消滅。翌日，筆者將它帶到天台，冀透過烈日紫外光降解它，豈料一周過後，形態絲毫未改；天然光不行，就改用室內燈吧，但一放就是3年，經歷超過2萬小時，仍完好無缺，恐怕放到光污染重災區，也威脅不到它。

可降解膠袋 放3年仍完好無缺

宣稱可降解卻不知如何降解的，還有在辦公室一隅的膠袋和外賣碗。一年前，同事特意設立「每日關心可降解塑膠分解情況」區域，放了聲稱「完全可分解塑膠」的連鎖米綫店外賣碗，以及印有「此膠袋採用氧化生物分解技術，可自然降解」字句的連鎖快餐集團外賣膠袋。

近日，我們一起「拆禮物」。一如所料，外賣碗依舊堅挺，但膠袋似乎有了變化，一抽出來，白皚皚碎片如雪般降下；以為降解有望，細看卻發現，膠袋只是破碎了，換上另一形態繼續存在，與完全降解風馬牛不相及。

到底是哪裏出問題？實驗方法不對？以市面常見的氧化生物製造之膠袋，或者光綫分解的雨遮袋為例，它們均由傳統塑膠物料加入可降解添加劑後所組成，當暴露於紫外綫或熱力下，原來並不會完全消失，而是先碎裂成大碎片，再變成細碎片，最後成為微塑膠，與傳統塑膠的污染情況無異。歐盟成員國早於2021年禁用此類「偽降解」塑膠，奈何香港最快要等到今年第四季，才會禁止銷售及免費派發此類製品。

以上產品僅是冰山一角，根據European Bioplastic預測，全球生物塑料的產能將從2021年約180萬噸，大幅增長2.5倍至2027年的630萬噸。企業和消費者對減塑渴求之心本屬好意，但在目前未有法例規管的情況下，聲稱可降解的產品五花八門，降解時間、比例都沒有既定標準，要消費者僅憑一堆艱澀的「可降解」專有名詞，就能正確選擇對地球友善的產品，實在於理不合。

事實上，所有可降解塑膠都需在特定環境條件下降解，溫度、氧氣、光綫、濕度、泥土細菌量等等，都有嚴格標準。以粟米、薯仔或其他碳水化合物材料作為原料的聚乳酸（PLA）為例，雖然可降解成二氧化碳和水，但降解條件高，僅僅是約60℃的高溫，便不可能在自然環境下出現，一般要在工業規模的堆肥設施下完成，顯然香港既沒有這類設施，也欠缺相關的回收通路，以致降解無從。如果你要像筆者一樣，把這類塑膠留在家裏做降解實驗，我會奉勸一句：「小心你化，佢都未化！」

損回收質量遭拒收 降解無從

既然降解不了，乾脆回收就好，那就大錯特錯。環保署已指示「綠在區區」拒收所有可降解塑膠，理由是它們與傳統塑膠的原材料非一致，放進回收設施可影響回收質量。

環保團體綠色和平《破解「生物可分解塑膠」：生產，使用與環境衝擊》報告，以目前回收率最高的PET膠樽為例，若回收的PET中摻雜了生物可分解塑膠，會導致回收料純度降低及回收機器堵塞等問題。PET中若混入0.1%的PLA，回收料透明度會明顯降低；混入0.3%的PLA，會導致回收料顏色發黃；混入2%至5%的PLA，則會因為兩種塑膠熔點不同，而堵塞回收機器。

既不可完全降解，又不能回收，若有這類製品，如何是好？筆者建議，請物盡其用，能重用就重用，盡量延長其使用壽命；用到不能再用時，請妥善棄置，勿誤投回收箱。

應對膠污染 惟有減使用再利用

寫到這裏，可降解塑膠是對應塑膠污染的良方嗎？近期大熱的ChatGPT回覆筆者：「可降解塑膠仍會分解成微小的塑膠碎片，可能仍會對環境和野生動物造成損害。此外，生產可降解塑膠仍需要能源和資源，因此減少單次使用和回收再利用仍是解決塑膠污染問題的重要方法。」

若要花1萬小時做好對抗塑膠污染，不如從減少使用和再利用開始，始是對地球負責任的治本態度。

▲ 可降解塑膠仍會分解成微塑膠，可能仍會對環境造成損害，故減少使用和回收再利用仍是解決塑膠污染問題的主要方法。（資料圖片）