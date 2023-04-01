港公營醫療 怎增人手防流失？

香港醫護人員長期人手短缺，已是不爭的事實，尤其是在公營架構，醫護人員超時及超負荷工作經常發生，亦令在公營醫療系統工作的醫護人員苦不堪言，不單日常工作壓力大，亦要兼顧培訓及行政工作，加上稍一不慎發生醫療事故，甚至有機會被控誤殺及判監，醫院管理層未必可以保障相關員工，而工會爭取醫護權益畢竟能力有限，部分醫院醫生組織亦因政治因素而停運，雖然本港醫護薪酬冠絕全球，但吸引力仍然有限，很多土生土長的公營醫護人員萌生去意。

赴英搶才 說好香港故事

根據醫管局數據，去年全職醫生流失率輕微下降至7.7%，而護士流失率則增至11%。特區政府近年已加大力度增加醫護學額，亦主動出擊吸引海外醫生回港，立法會亦在2021年通過修例，允許指定院校畢業的非本地培訓醫生，來港工作5年後免試「特別註冊」，但效果並不顯著，僅吸引少數非本地培訓醫生來港，在後疫情復常階段，由於公立醫院服務已全面回復正常，加上疫情3年期間大多數非緊急手術亦被押後，現時公營機構門診及非緊急手術的等候期較疫情前更嚴峻。

醫管局及醫務衞生局高層最近已突破性地親自到英國「搶人才」，計劃經當地港人醫科生組織舉辦聚會，直接吸引醫科生來港工作；至於為何以英國為第一站，當局則沒有解釋，可能英國正值政經大動盪，加上英國國民保健署（NHS）員工爆發罷工潮，當地醫護人員怨聲載道，正值「搶人才」的好時機。

事實上，雖然英國的醫療教育舉世聞名，但在當地公營機構工作，在工資、待遇、稅務、尊嚴等方面，卻是天淵之別，最近在《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）一篇來自憤然離英赴澳洲工作的當地醫生之文章中，了解到接近三分一年輕英國醫生打算離開英國到其他地方工作，對於在英國工作的華人醫生來說，可能是苦候經年填補空缺升職的好機會，特區政府要成功打動海外醫生回港，單靠薪酬待遇及低稅率未必夠吸引，官員們說好香港故事才夠號召力。

本港專科培訓與英聯邦國家體制接近，且整體而言進入專科培訓的機會遠較外國大，英國非本地醫生要擠進熱門的專科培訓成為專科醫生難度十分高，一般要待上數年甚至更長時間，才能有正式培訓，更有些在外地就業的主管醫生赴英後因履歷不被承認，而要屈就當個駐院醫生「大打雜」；就算在大醫院接受專科訓練，也必需要與醫院主管打好關係，才有望在培訓上「順風順水」，但對大部分留學港人來說，要做到完全融入當地生活談何容易，特區政府當局如能率先向這班未進入專科培訓的醫生招手，相信成功率最高。

另一方面，已在英國完成專科培訓的顧問醫生，大多已成家立室，過慣外國生活卻想為子女尋根而舉家回港生活的，相信也是其中招攬對象。此外，近年由於政治及其他因素離港的醫護，不少在海外數年水土不服犯思鄉病，要吸引這些人回巢，相信要更花唇舌，但如果能承認海外工作經驗，而給予更高職級及薪金，則可能會奏效。

吸大灣區醫護 互補短板

香港處於中美外交風口，官員不能單純地認為英國的制度就是完美；事實上，世界有很多醫療體系已超英趕美，當局有需要向全球華人醫護招手以增勝算。我們的祖國已率先響應醫管局的招募計劃，「大灣區醫療人才交流計劃」自推出以來，已有9名內地專科醫生及70名平均年資8年以上的廣東省資深護士，響應來港工作。大灣區三甲醫院（即內地醫院等級劃分中最高級）林立，很多經驗豐富的醫護人員其實遠超我們招聘計劃的專業要求，雖然醫療制度及醫學語言上不盡相同，但以醫管局培訓基地轄下服務，根本問題不大，作為醫護團隊的一員，顧問醫護與初級醫護又何嘗不是互相彌補服務短板？

要整體提升公營服務質素，加強人手、保住流失、加強公私營協作，以及做好基層醫療配套和社區醫療服務，以減低專科高端醫療依賴，正是香港醫療重整的大方向。（文章只代表個人立場）

▲ 香港提升公營醫療服務質素，要做到加強人手、保住流失、加強公私營協作，以及做好基層醫療配套和社區醫療服務。（資料圖片）