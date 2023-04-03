AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉

全球旅遊業逐漸復甦，AirAsia宣布恢復多條港澳航綫，包括香港至曼谷廊曼、清邁及布吉，同時亦有澳門至曼谷航綫，提供超值及準時的航班前往泰國。

AirAsia由香港飛曼谷廊曼的航班每日有兩班，起飛時間為

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