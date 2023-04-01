當代藝品何價？ 經銷商炮製神話 國際版 2023/04/01 分享： 分享： 一年一度的藝術界盛事Art Basel展覽上周已經結束，展出的藝術品雖然未有標出價格，但相信無人質疑要價絕對高昂。古董值錢在於時間的沉澱，當代藝術的價值，其實亦值得深思。 是次推薦好書《Boom: ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 2023/03/31 當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場 美神秘組織 怎影響共和黨保守派？ 2023/03/25 美神秘組織 怎影響共和黨保守派？ 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 2023/03/24 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 2023/03/18 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 銷售 美國 金融 拍賣 Art Basel 美元