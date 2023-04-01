  • 20°C
香港時間 : 2023401日 (週六) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

當代藝品何價？ 經銷商炮製神話

國際版 2023/04/01

分享：

分享：

一年一度的藝術界盛事Art Basel展覽上周已經結束，展出的藝術品雖然未有標出價格，但相信無人質疑要價絕對高昂。古董值錢在於時間的沉澱，當代藝術的價值，其實亦值得深思。

是次推薦好書《Boom:

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

最新專欄文章 更多

當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場
2023/03/31
當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場
美神秘組織 怎影響共和黨保守派？
2023/03/25
美神秘組織 怎影響共和黨保守派？
美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？
2023/03/24
美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？
英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？
2023/03/18
英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？
英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思
2023/03/17
英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思
銷售 美國 金融 拍賣 Art Basel 美元

上一篇文章

特朗普遭起訴 涉付艷星掩口費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？