出席博鰲論壇 李家超「榴槤」忘返

說起海南，你會想起甚麼？前特首林鄭月娥前年出席海南博鰲亞洲論壇時，主推「椰林樹影和海南雞飯」。剛出席完論壇的特首李家超則大爆自己是出名的榴槤愛好者，又話海南的榴槤，令其「榴槤」忘返。

李家超說，海南的水

...