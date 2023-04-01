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出席博鰲論壇 李家超「榴槤」忘返

政治版 2023/04/01

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說起海南，你會想起甚麼？前特首林鄭月娥前年出席海南博鰲亞洲論壇時，主推「椰林樹影和海南雞飯」。剛出席完論壇的特首李家超則大爆自己是出名的榴槤愛好者，又話海南的榴槤，令其「榴槤」忘返。

李家超說，海南的水

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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