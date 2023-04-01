出席博鰲論壇 李家超「榴槤」忘返 政治版 2023/04/01 分享： 分享： 說起海南，你會想起甚麼？前特首林鄭月娥前年出席海南博鰲亞洲論壇時，主推「椰林樹影和海南雞飯」。剛出席完論壇的特首李家超則大爆自己是出名的榴槤愛好者，又話海南的榴槤，令其「榴槤」忘返。 李家超說，海南的水 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 街頭表演 政府贊成設更多地方 2023/03/31 街頭表演 政府贊成設更多地方 兩會精神宣講會 人大政協KPI 2023/03/30 兩會精神宣講會 人大政協KPI 政總座談會 鄭雁雄廣東話發言 2023/03/29 政總座談會 鄭雁雄廣東話發言 「立記梅姐」容海恩 內地音樂節目獻唱 2023/03/28 「立記梅姐」容海恩 內地音樂節目獻唱 廖長江：反對派倘及早割席 結果大不同 2023/03/27 廖長江：反對派倘及早割席 結果大不同 李家超 榴槤 博鰲亞洲論壇 大灣區 立法會 楊潤雄 狄志遠 林大輝 香港體育學院