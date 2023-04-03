內地營商氣氛好轉的印象，有趣地，是靠兩位知名度極高的「大老闆」出現而傳來。「馬雲回國」和Tim Cook被追星，先後發生，總體發放的訊號是：回來了！回來了！中國的大生意返來啦！

這兩場極像公關騷的出現方式卻截然不同，不少有趣細節。馬雲從來沒有被禁止出入境，也沒宣布過不回中國，所以其實跟去國多年的知名人物終可「回國」非常不同。但特別是經國際知名媒體剛才報道過他一直不願回國之後不到半天，就發現他出沒杭州，這timing實在可圈可點。而且最早爆出他現身內地的消息，竟然是場「偶遇」，就是有一車輛駛在馬雲的車旁停下，就拍到馬雲和各阿里系高管的車內留影。之後的阿里重組新聞已是後話，而馬雲的新聞在內地民營和科技商界，則起到不小的心理作用，類似於壯膽，給回多些信心。雖然一個地方的營商信心，是靠一位行業老大在不在場來定奪，這樣有點奇怪，但反正表面的氣氛就是這樣。

而Tim Cook的宣傳效果，就是有關外商對中國市場的信心，他到北京出席論壇，是首批國際級高層重返中國，釋放的信息，是中國疫後重開，既對外也對內。當然各取所需，此行除了重申中國市場對蘋果的重要性，又累計捐款一億元（人民幣）支援創新，有助穩定公司本身在中國的發展之餘，中國當然也希望通過國際公司老大們的撑場，顯示中國市場保持開放。

不過，北京人真把這國際友人當熟人，一點都不見外。北京之行，流傳最廣的是兩單小花邊。一是有幾個爭住和他合照的中國「粉絲」，高舉自拍的都是國產手機。而其中一家他被拍到用膳的餐廳，竟然是北京的日本料理店。北京友自嘲：又一次證明「北京是美食荒漠」這話所言非虛。