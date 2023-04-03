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電飯煲低卡糖水

副刊版 2023/04/03

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記得以前讀大學的時候，住在合租房子，當周末或平日晚餐時，我們常常分享自己煮的餸菜、甜品，所以常吃到「百家飯」，也偷師學了些「百家煮法」。

台灣室友Erica很聰明地，趁周末大家都外出，毋須使用電飯煲的時候，一起床便把雪耳浸泡一、兩小時，慵懶地吃完「早午餐」，再把一至兩顆雪耳、四至五粒紅棗、一把杞子、兩件冰糖、幾片薑置於電飯煲內，再注滿水，按下「煮飯」按鈕後，便可以不用理會，做其他事情，到下午茶時間便可以有糖水吃了。期間，全屋都充滿溫暖且甜蜜的味道，令冬天也倍感溫暖。

剛過去的周末，天色昏暗最好窩在家中，享受一下假日的慵懶。大家不妨趁機試做兩款電飯煲滋潤糖水，我特別改良成減肥版，減肥戰友都可以吃。

第一款：蘋果雪梨雪耳無花果桃膠糖水。材料包括兩粒無花果乾、一個雪梨、一個蘋果、兩隻雪耳、已洗淨浸泡的桃膠兩湯匙。

第二款：芋頭牛奶桃膠糖水。材料包括：脫脂牛奶五百毫升、芋頭一百四十克、已洗淨浸泡的桃膠兩湯匙。

兩款糖水的做法都相當簡單，只要將所有材料放入電飯煲內，煮一小時便可。減肥的朋友可加羅漢果糖或甜菊糖三至四湯匙代替片糖，增添美味，滋潤又健康，大家可以試試。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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