在中大新傳學院舉辦的公關圓桌計劃，意欲讓年輕人近距離接觸業界優秀有心人，除增進知識層面外，我更想學生從前輩身上學習做人睿智。Lululemon品牌及社區經理Anthea Look，是學生的第一位人生導師，她在十六人的大圓桌細心聆聽每一位學生畢業後的計劃，有同學說：「我喜歡度蹺，不喜歡做乏味的手板眼見工夫啊！」

Anthea邊微笑邊聆聽，然後分享經驗和心得：「我也不喜歡做手板眼見的工夫，但投身職場之初，就經常要做這些工作呀！大家必須明白，新人由最基本的事情做起是必經之路。千萬別看輕小事，它往往能令老闆對你刮目相看。記得初出道時，老闆叫我找間印刷公司報價，結果我篩選了三間給他。老闆看了即讚賞說道：『以前的新人多是求其找一間報個價就算，你竟做足功課找到三間作比較！』只要每件事都肯行多一小步，別人對你的觀感或已很不同了！」

我非常認同，也分享了自己的經驗：「做新人時，上司吩咐我去影印。我影完例必檢查影得是否端正。一疊文件交到上司手，他竟然非常滿意，原來之前有好幾個新人影印完瞄都無瞄就交了，結果頁頁東歪西斜。我竟因影印影得好而被上司大讚，實在始料不及，不是我特別好，原來只是別人水平太低。」學生們大笑，我續道：「其實，別人低水平的時候，只要你維持應有水平，可能已足夠去贏人。從上司的視覺去看，你是新人，當然要觀察你這個人如何處理小事和待人接物，才決定能否委以重任，小事都做不好，即說明這個人靠不住，人家還敢叫你做大事嗎？我們一旦身處社會，就要明白，人家對你的信任，是要自己『earn』回來的啊！」學生們點頭認同。

總覺得，教育不應只限於班房和書本，能夠帶學生們跳出校園，促進業界有心的朋友面對面與年輕人作深度交流，或許更能啟發學生待人處事的態度。