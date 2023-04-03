萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 副刊版 2023/04/03 分享： 分享： 最近，香港JW萬豪酒店中餐行政總廚鄧家濠與品酒師謝永隆合作，於米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿中，推出8道菜品酒嘗味菜單（$1,880 /位），展示多樣化的美酒佳餚配搭，讓饕客以味蕾感受粵菜與佳釀 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 今日 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 2023/04/01 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 2023/03/27 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房 2023/03/25 日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房 酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠 2023/03/20 酒店復活節自助餐 網上預訂可享優惠 香港 酒店 餐廳 餐飲 法國 中菜 米芝蓮 葡萄酒 金鐘 清酒