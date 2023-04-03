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萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅

副刊版 2023/04/03

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最近，香港JW萬豪酒店中餐行政總廚鄧家濠與品酒師謝永隆合作，於米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿中，推出8道菜品酒嘗味菜單（$1,880 /位），展示多樣化的美酒佳餚配搭，讓饕客以味蕾感受粵菜與佳釀

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欄名 : 新鮮熱辣

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