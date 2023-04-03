學打敗拿破崙之法 中國以柔制美

中國主場外交高潮迭起，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）料本周來訪，中方卻似在向法國的舊敵人學習。

軍事奇才拿破崙吊打奧地利，佔領普魯士，直搗俄羅斯。就算在俄一役把他整支法軍餓死凍死，他亦很快重整旗鼓，雖已今非昔比，但也不好對付。

1813年反法同盟決定：不要硬碰奇才本尊指揮的法軍主力。各路聯軍敵進我退，先把法軍拉開，逐一擊破各元帥軍團，再擇機合圍決戰。奇才苦苦找不到痛快較量機會，反遭聯軍釘在萊比錫大敗。他突圍回防法國，路上贏了戰役卻輸了戰爭。聯軍1814年搶先到達巴黎，奇才眾叛親離，被迫退位流放厄爾巴島。他後來還有一次機會，也慘遭滑鐵盧了。

中國現在對付的當然不是法蘭西，而是曾經所向披靡，雖已今非昔比，但也十分難纏的當今最強國。

中俄關係牢固友好 亞歐就和平

本欄上周提到，中國就烏克蘭危機勸和促談，現階段縱談不上成果顯著，亦正驅動局勢發生微妙變化；牢固的中俄關係，令歐洲不得不更重視中國聲音。

就算撇開勸和促談，國家主席習近平訪俄深化雙邊關係，本身亦意義重大。中國搞好對俄關係，即解決了「背後180度」戰略問題；中俄友好，亞歐大陸一大塊就和平了。試想假如中俄關係弄成中美、俄美那樣，你睡得着？俄國人睡得着？周邊所有國家，也就是半個地球都睡不着了！

沒有後顧之憂，中國隨即廣開前門，招商會友，為過去3年疫情閉關補補數，也為迎接未來世界格局綢綢繆。這一波中國主場外交規模之大、範圍之廣，教人眼花繚亂、目不暇給。

沒後顧之憂 京開前門招商會友

過去一周多以來，中國「1.5軌」（半官方）外交全速運轉。先有中國發展高層論壇、「投資中國年」招商引資活動，再有博鰲亞洲論壇。多國領袖、高官、商界、學術界重量級人物雲集中國，以較輕鬆的形式交流對話。

國家副主席韓正會見了蘋果、滙豐、太古、雅培、安聯、施耐德等負責人，讚揚跨國公司為中國發展貢獻多年，是改革開放見證參與者，自身同獲巨大發展。商務部長王文濤會見了百威、寶潔、康寧、輝瑞、開雲、高通、奔馳、寶馬、雀巢、阿斯麥等巨企高管，還有美中貿易全國委員會會長，把商務部網站新聞頁刷屏。

國務院總理李強指出，無論世界發生甚麼變化，中國始終堅持改革開放、創新驅動，中國的確定性是維護世界和平發展的中流砥柱。副總理何立峰表明，中國利用外資的政策不會變，將更大力度吸引和利用外資。

官方外交同樣馬不停蹄。西班牙首相、新加坡總理、馬來西亞總理與外長、東盟秘書長、科特迪瓦總理、日本外相、洪都拉斯外長、新西蘭外長、澳洲維多利亞州州長、國際貨幣基金組織（IMF）總裁等接力訪華。巴西總統要非得了肺炎原本也來，但這無礙中巴協議本幣結算雙邊貿易。法國總統則搶閘宣布，會與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同赴華；歐盟外長亦稱快來快來。

此外，習主席與沙特阿拉伯王儲通電話，重申一道落實去年峰會成果；王儲感謝中國促成沙特與伊朗改善關係，高度重視沙中戰略關係。沙特內閣上周也批准加入上海合作組織，沙特正式成為對話夥伴。

過去一周多，中國對亞太、中東、歐洲、非洲、拉美外交應有盡有。咦？好像不見當今最強那個國家？

不為溝通而溝通 習未與拜登通話

那國的國安顧問早就放風，預計兩會之後，那國總統會與習主席通話。但兩會都結束這麼久了，習主席也去完莫斯科回來了，只見他和明剃那國眼眉減產的沙特王儲通話。哦！外交部3月中說了，中方認為溝通的意義在於增進理解、管控分歧，不是為溝通而溝通。

的確不用通話，大家都知那國總統會說甚麼了：不求新冷戰，不求改變中國體制，不求強化同盟反對中國，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國衝突，無意同中國脫鈎，無意阻撓中國發展，無意圍堵中國。知得這麼清楚，厲害了吧？那國控制輿論、傳播觀點的能力確是一流。

可是那國在做甚麼呢？它用隱形戰機打氣球後沒有閒着，既施壓日本、荷蘭收緊了芯片技術出口，也和英國敲定了向澳洲輸出核潛艇細節，更打正旗號反對中國推動俄烏停火。它上周舉辦「民主峰會」，揚言「全球民主正在變強、專制變弱」；本周準備再次接待寶島領導人過境，安排眾議院議長與她會面。

不要與拿破崙主力糾纏，沒意思，按自己的節奏，在戰場各個方向創造有利環境，拿破崙就會無路可走……

甚麼有利環境呢？巴西和中國用本幣結算了，其他3個金磚國家中，俄羅斯已這樣做，接下來會是南非嗎？還有許多國家的最大貿易夥伴都是中國，他們會不會心動？那國的「中東最古老盟友」沙特也加入上合了，組織版圖包括中俄印、中亞、中東，從東南亞柬埔寨到北非埃及，還甚麼「印太戰略」？

不與美糾纏 中國正常發揮便好

雖然世界地緣風險升溫，蘋果正在分散供應鏈，阿斯麥也被迫減少對華出售光刻機，但他們與一眾跨國巨企高管都和中國有說有笑，就算有甚麼矛盾也妥善管控解決了。只要中國仍具產業升級動力和市場吸引力，供應鏈調整就不可怕，反而是機遇。歐委會主席訪華前也說了，要減少依賴中國風險，但不要脫鈎，與華關係不是非黑即白。

那國近期拉攏南韓倒是十分成功，力捧對方為「印太民主燈塔」，讓南韓主辦下屆民主峰會。我都不知說甚麼好了，哈哈！英國《金融時報》卻很老實，直言峰會awkward（尷尬、笨拙），那國需要的是一套面向全球發展中國家的方案，「民主不是在槍口下產生的。」

那國尋求壓倒性優勢，不容任何人與自己平起平坐，很累，還力不從心，愈發傾向借盟友過蹺，很窘。中國講求「和而不同」，沒有那樣的神經負擔，更用不着與那國硬碰，只要自己正常發揮就好，世界會一直轉動的。

那國接待寶島領導人過境之際，寶島前領導人正在大陸認祖歸宗。不管那國製造甚麼逆流，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。

▲ 中國上周對亞太、中東、歐洲、非洲、拉美的外交應有盡有；但兩會結束後，國家主席習近平（左）仍未與美國總統拜登（右）通話。（新華社資料圖片）